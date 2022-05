Rebecq et Tubize au tour final

Le dernier match de championnat entre Rebecq et Tubize-Braine était décisif pour accéder au tour final et tenter de monter en D1 amateurs. Si Tubize l’a emporté, Rebecq s’est finalement qualifié aussi. Les deux équipes s’affronteront à nouveau au premier tour du tour final, a décidé le tirage au sort.

Le Vilar vend des bouts de scène

Vu l’inflation et la hausse des coûts des matériaux de construction, le chantier de rénovation du théâtre Jean Vilar, à Louvain-la-Neuve, coûtera plus cher. Si le Vilar se tourne vers les pouvoirs publics, il appelle aussi aux dons et " vend " donc des parcelles de scène .

Wavre: 3 passages piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel

Trois passages piétons wavriens ont été peints aux couleurs du drapeau LGBTQIA + , pour saluer la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie, la biphobie, la queerphobie et l’interphobie.

Ottignies: des unités fermées à cause de la pénurie d’infirmières

La pénurie de personnel soignant a obligé les responsables de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies à fermer momentanément deux unités de soin. Il manque une cinquantaine d’équivalents temps plein à la clinique dont une quarantaine rien que pour le département infirmier.

Jodoigne: première pierre pour le hall sportif et la piscine

On posait mardi la première pierre de la Plaine de la Gadale sur un terrain qui accueillera en 2023 le nouveau hall sportif de Jodoigne et fin 2024, la nouvelle piscine .

Walhain: 33 ans plus tard, André Lengelé quitte la politique

Le conseiller communal André Lengelé a annoncé qu’il mettait fin à son mandat à Walhain , 33 ans après sa première élection. Il a été échevin et conseiller dans la majorité et dans l’opposition.

Herrmann-Debroux: une concertation «maintenant que tout est décidé»

La Région bruxelloise a validé le projet de démolition du viaduc Herrmann-Debroux à Auderghem, suscitant l’inquiétude de nombreux politiques brabançons wallons. Les Régions se concerteront sur ce projet de démolition, a annoncé le ministre Henry . Le projet n’est toutefois pas remis en question.

Mont-Saint-Guibert: tuée dans sa maison

Christine Francis, appréciée de tous, a été tuée dans sa maison de Mont-Saint-Guibert où elle aimait accueillir ses proches . Son corps sans vie a été découvert mercredi dans sa maison de la rue Demi-Lune. Un suspect aurait été interpellé, a-t-on appris jeudi soir.