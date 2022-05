À l’ordre du jour, un point d’apparence anodine qui au final a valu un échange entre majorité et opposition avec, au final, une demande de Jodoigne en Mouvement validée par l’Union Communale qui avait proposé le point. Dans les faits, le montant des redevances communales pour le non-entretien des arbres ou des plantations entravant la mobilité douce ou la sécurité a été réévalué après discussions.

Philippe Dalcq (Jodoigne en Mouvement) a expliqué son raisonnement: "Le taux horaire que la Ville demande pour des travaux d’élagage ne peut pas être inférieur à celui du marché. C’est le principe de la concurrence déloyale. Nous avons dès lors sollicité que le montant de 12,5€ soit augmenté. Le but n’est pas d’avoir un prix excessif mais bien d’avoir un tarif dans une tranche supérieure du marché. De la sorte, on évitera que certains particuliers choisissent de laisser la situation se détériorer et par facilité, attendent que la Ville intervienne plutôt que de devoir eux-mêmes s’en charger ou faire appel à une société" .

Pour l’opposition, les services communaux ont déjà assez à faire avec leur travail quotidien sans ajouter cette charge de travail en raison de négligence citoyenne: "On n’est pas dans la démesure avec ce montant" . À noter qu’il est possible que d’autres frais soient comptés, comme le matériel éventuel, ou la nécessité d’un élévateur par exemple.

Les arguments ont donc convaincu la majorité.

Le tarif horaire de la redevance passe à 20€.