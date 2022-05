Son identité est établie au départ de la plaque minéralogique. Son GSM sera mis sous écoutes. Même si elles sont codées, les conversations tournent manifestement autour de commandes et de livraisons de stupéfiants.

Le gaillard se fera intercepter à LLN avec un passager dont il soutiendra ignorer ce qu’il fait lorsqu’il quitte son siège et se dirige vers un inconnu ou une habitation. Sauf que les communications téléphoniques se font systématiquement avec un immeuble de Haren qui est finalement localisé. Les policiers installent, de nuit, un dispositif afin de prendre sur le fait les "commanditaires" ou les dirigeants de la "centrale" où M. L. vient s’approvisionner. Ils se font repérer par la femme de l’un deux qui donne l’alerte. Les gaillards s’envolent en scooter. Pas pour longtemps. D. K., alias Dino, sera le plus gros poisson à se faire ferrer. Pour le parquet, c’est lui dirigeant de l’association via une société qui loue un véhicule (2400 €/mois) et qui, malgré l’absence de revenu déclaré, est repéré au volant d’une Mercedes dernier cri. Dans sa garde-robe, les enquêteurs trouveront 6300 € en petites coupures et une machine à compter les billets. Trois ans de prison ferme furent requis contre lui. Ils ont été accordés par le tribunal qui lui a en outre infligé une amende de 8000 € avec confiscation de 40000 € et de biens de luxe. M. L. est condamné à 200 heures de travail et à une amende de 10000 €, A. E. à dix mois de prison ferme avec confiscation de 5000 €, J. M. à 18 mois secs, amende de 8000 € et confiscation de 10000 €, A.R. à six mois ferme. Enfin, I. I. écope de 80 h de travail. Les enquêteurs avaient trouvé chez lui une soixantaine de munitions et un pistolet "gagné lors d’une soirée Poker" qui ont été confisqués.