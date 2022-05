Hélécine: 33 nouveaux nés en 2021

Les autorités communales d’Hélécine ont partagé dernièrement un petit-déjeuner avec les familles ayant connu l’an dernier un heureux événement. En 2021, ce ne sont pas moins de 33 naissances qui ont été enregistrées dans la Commune. « Nous avons en effet enregistré 22 naissances à Neerheylissem, 6 à Opheylissem et 5 à Linsmeau, se réjouit le bourgmestre Pascal Collin. Ces nouveau-nés de 2021 viennent tout naturellement repeupler notre entité. Ce renouvellement régulier, que nous vivons maintenant depuis plus de 20 ans, assure à Hélécine un avenir serein et prometteur. »