«Tu es complètement à la masse»: ça bastonne au conseil provincial du Brabant wallon

Bref rappel du sujet du débat – au risque d’ennuyer Thierry Meunier –: dès que possible, Benjamin Goes rappelle que l’ex-cdH est opposé à la réforme du financement des zones de secours et que la Province ne devrait pas accepter de se voir imposer cette réforme. La Province finance, cette année, la zone de secours du Brabant wallon à hauteur de 7,9 millions, ce qui permet de soulager les communes. Pour Benjamin Goes, l’obligation de financer la zone de secours réduit grandement les capacités d’action de la Province.

«Mais qu’espères-tu?»

Ces arguments, Thierry Meunier les a déjà entendus et il aimerait ne plus avoir à les entendre à chaque conseil provincial: "J’ai une lassitude énorme à t’entendre, à toutes les occasions, parler du financement des zones de secours. En nous interpellant, les trois partis qui formons le gouvernement wallon, pour inverser l’accord de majorité que nous avons conclu en 2018.Mais qu’espères-tu, en fait? Que le conseiller provincial d’écolo, chef de groupe d’une petite province, va remettre en question et discuter avec Di Rupo, Nollet et Bouchez? Mais, tu es complètement à la masse. Franchement… Au contraire, à défaut de supprimer les provinces, ce que nous ne parvenons pas à obtenir, nous sommes contents qu’elles se concentrent sur l’aide aux communes. qu’elles puissent alléger le fardeau des finances communales."

«Tu considères que tu n’as aucun poids dans ton parti»

Benjamin Goes a répliqué: "Je pense que, en tant qu’élus provinciaux, nous devons défendre les intérêts de la Province. Tu considères que tu n’as aucun poids dans ton parti.Je trouve ça dommage et regrettable.Mais, au moins, tu as l’humilité de le reconnaître. Nous, on essaye de travailler à d’autres niveaux."

Spectateur attentif de l’échange Meunier-Goes, le président du Collège provincial, Tanguy Stuckens (MR) avait déjà évoqué un "disque rayé" à propos de l’intervention de Benjamin Goes. Il a assuré que la Province travaillait d’arrache-pied pour maintenir la trajectoire budgétaire et poursuivre sa mission de soutien aux communes.