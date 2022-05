Trois passages piétons définitivement peints aux couleurs de l’arc-en-ciel

D’autres villes de Belgique ont déjà des passages cloutés arc-en-ciel. À Wavre, ils sont situés rue des Volontaires (près de la gare), rue de Nivelles (parking des Carabiniers) et place Bosch.

Le 17 mai est une journée de mise en lumière des enjeux rencontrés par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et intersexes, de lutte contre les LGBTQI + phobies et de célébration de ces identités, de leurs diversités, leurs spécificités et leurs légitimités.

À cette occasion, deux rendez-vous aussi à signaler dans les prochains jours, liés donc à cette journée du 17 mai.

-Vendredi 13 mai, 19h, hotel de ville: projection du film Lola vers la mer suivie d’un échange en présence de l’échevine de l’Égalité des chances. Cette soirée est proposée par l’ASBL Maison médicale de Limal qui souhaite mettre en avant la problématique de l’accès aux soins pour les personnes LGBTQI +.

-Vendredi 1erjuillet, après-midi destinée aux jeunes avec le spectacle Le Cabaret de la Madonne précédé d’une animation par l’AMO Carrefour J et d’un échange animé par l’association Crible. Organisation: AMO, Planning familial, Infor Famille, maison des jeunes Vitamine Z.

Pour le 13 mai: 010560460, accueil@mmlimal.be. Pour le 1erjuillet: 010224696, contact@inforfamillebw.org; 0471847447 (Vitamine Z).