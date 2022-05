Caméras dans le centre-ville: "Wavre n'est pas Chicago"

"Wavre n’est pas Chicago et ne le deviendra pas, même sans caméras. Wavre n’est pas Medelin […] Nous ne voulons pas qu’un jour, quelqu’un écrive sur la façade de l’hôtel de ville “Big Maca is watching you” , a exposé le groupe Écolo, sur une intervention de Patrick Pinchart. […] Ce s caméras ne respecteront ni le principe de proportionnalité pour atteindre les finalités désirées, ni la recherche de solutions alternatives, qui existent pourtant."

«Je ne suis pas Big Crapaute»

Réponse de Françoise Pigeolet: "Je tiens tout de même à vous rassurer, je ne suis pas Big Crapaute et mon objectif n’est vraiment pas de mettre la population wavrienne sous écoute ou sous surveillance. Je voudrais simplement rappeler que, pour ce qui est des dépôts sauvages, fruits de comportements particulièrement désagréables puisqu’il est excessivement difficile de prendre quelqu’un la main dans le sac, maintenant il y aura des caméras de surveillance. Je suis désolée."

Les caméras seront visibles et il n’y aura pas de surveillance directe de l’espace public, sauf situation exceptionnelle. "Ce sont des enregistrements que nous pourrons consulter a posteriori , explique le chef de corps de la police de Wavre, Bernard De Maertelaere. Ils seront accessibles à la police pendant 30 jours. Mais seront conservés 12 mois et consultables moyennant autorisation du procureur. Ces images nous permettront de faire des recoupements lors d’enquêtes. Pour les grosses manifestations publiques dans le centre, nous ne serons plus obligés de faire ce que nous faisons actuellement, c’est-à-dire louer des véhicules avec nacelles pour placer des caméras temporaires. C’est compliqué et coûteux."

Stups, trafic, déchets…

Les images permettront d’aider à identifier les auteurs de faits répressibles: "Au Fin Bec, l’intérêt de placer des caméras est lié à la forte fréquentation automobile de ce carrefour; au quai aux Huîtres, ce sont surtout les problèmes de trafic de stupéfiants qui sont visés; à la rue Sambon, les dépôts de déchets, les bagarres et ce qui est lié à la consommation d’alcool dans les établissements le soir; idem à la place Cardinal Mercier, prolongement de la rue Sambon, et là, les caméras serviront aussi à la résolution d’enquêtes sur des accrochages et autres cas de détériorations de véhicules."

Alors, cela va-t-il effectivement faire baisser la criminalité dans le centre? Le chef de zone est affirmatif: "Quand on place des caméras, il faut éviter qu’il y ait des trous dans le maillage du dispositif parce qu’ils permettent une concentration des faits répréhensibles à un endroit. Mais il n’y a jamais un report à 100% de la criminalité vers ces zones. Parce qu’il y a des infractions qui, par nature, se font au centre-ville. un pickpocket sur un marché, ou un dealer, n’a pas vraiment intérêt à être à 2 km du centre… Les caméras permettent de lutter contre les infractions non impulsives. Mais aussi, parfois, contre celles qui sont impulsives, simplement parce qu’on a oublié leur présence…"

Le chef de zone espère avoir "ses" caméras fin de l’année.