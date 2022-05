Wavre: les Engagés pointent le manque de vision dans les projets d’aménagement du centre-ville

C’est à Wavre, comme de coutume, mais sous leur nouvelle appellation que les Engagés (ex-cdH) se sont réunis en ce 1er mai. Les principales têtes provinciales étaient de la partie pour ce rendez-vous qui se voulait convivial et actif. En effet, des randonnées étaient proposées aux membres, histoire de bouger, sous le soleil, avant de profiter ensemble d’un barbecue concocté avec soin par Bertrand Vosse, conseiller communal wavrien. C’est d’ailleurs la Cité du Maca qui avait l’attention des discussions, Benoit Thoreau profitant de l’occasion pour lancer un message à qui voulait l’entendre: " Il est temps de caresser le Maca! Malgré les efforts déployés par la majorité pour moderniser et augmenter l’attractivité de la commune de Wavre, force est de constater que beaucoup de réalisations et projets soit, posent problème aux habitants, soit n’avancent pas!"