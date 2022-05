Vingt jeunes exposants: il n’y a pas d’âge pour entreprendre

L’idée de Christophe Guyot repose sur un principe simple mais astucieux: puisque chaque exposant dispose d’un réseau, mettons-les réseaux en commun et faisons-les se rencontrer annuellement pour accroître la notoriété de chacun.

"Je suis moi-même un jeune indépendant, je me suis lancé dans l’immobilier, je fais aussi de la photo d’événements, et enfin j’organise des voyages à l’étranger pour les chasseurs. Donc je sais quelle galère c’est de réussir à se faire connaître. Je n’exposerai pas cette fois, car je me concentre sur l’organisation de l’événement. Tous des connaissances et des potes à d’autres potes… Ça me plaît de les mettre en avant. Mes critères de sélection sont simples: il faut que ce soit un projet jeune, qualitatif, belge, beau et attrayant. Certains cartonnent déjà. Pour d’autres, ce sera le baptême du feu. Sous la forme d’un after-work, en plein zoning de Wavre, les conditions de la réussite sont réunies. Bienvenue aux curieux!"

Av. Edison 5, à Wavre, avec Justine Roba (artiste), Automeetic (Oldtimers), Alexia Desmet (NINE Concept), Louise Huyghebaert (Louh jewellery), Marie de Brouwer (mobilier d’exception), Arthur et Louis de Fierlant (Mec beer & Edge gin), Thibault Feyaerts (photographe), Marie-Charlotte de Borrekens (Marysh Studio), Victoire DM (Vinaloire), Louise Ullens (artiste), Victoria Goemaere (Terrae Concept), Babs Cox (artiste), Laurent Serrier (Drink a Flower), Ghislaine Golsong (Golsong Jewellery), Loraline de Liedekerke (artiste), Julien Bouillot (photographe), Cedric Lemoine (Feel Food foodtruck)