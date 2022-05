Nivelles: tarif à la hausse pour le prêt de matériel communal

Certains prix, comme celui demandé pour les bancs et les tables de brasserie par exemple, restent identiques. Mais Véronique Vandegoor (DéFI) a notamment pointé l’augmentation de la location des tonnelles, qui passe de 20 à 80 euros pour celles qui mesurent six mètres sur trois, et de 15 à 60 euros pour celle de trois mètres sur trois.

"Va-t-on augmenter les subsides aux associations pour cela? s’est demandé la conseillère amarante. Parce qu’il y a tout de même une forte augmentation pour certains prêts. D’un côté, on fait des cadeaux aux ASBL ou aux clubs mais finalement, on reprend l’argent de l’autre main…"

Pour Évelyne Vanpée (Les Engagés), cette augmentation a tout de même un bon côté: elle incite les bénéficiaires à "consommer moins". Mais son colistier Bernard De Ro a regretté que la location de matériel soit gratuite pour les écoles communales et payantes pour les écoles libres. Il a suggéré une harmonisation dans le sens de la gratuité pour tous les établissements scolaires.

"Nous avons prévu certaines augmentations mais la Ville n’est pas un organisme de prêt: il faut éviter de faire concurrence à certaines entreprises dont c’est le métier, et qui sont actives à Nivelles , a répondu l’échevin des Finances, Germain Dalne. Cela constitue aussi un appel à la modération pour certaines associations. Quant aux écoles communales, il est normal que ce soit gratuit pour elle puisque nous sommes le pouvoir organisateur. Mais pour les autres, il y a une aussi des possibilités de gratuité pour certaines activités."

L’échevin a encore précisé que lorsqu’il reçoit certaines demandes, le collège exerce un droit de regard et peut limiter le nombre d’éléments prêtés s’il considère que c’est trop par rapport à l’ampleur de l’événement prévu. Parce que ces prêts représentent également un coût pour les services communaux…

Pas de quoi convaincre Véronique Vandegoor, qui a qualifié le quadruplement du tarif pour les tonnelles d’excessif. Lors du vote, l’ensemble des groupes de l’opposition ont choisi le « non ».