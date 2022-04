Ottignies: Basse-Wavre a remporté la finale junior d’impro

"Nous avons vécu une belle édition malgré la pandémie, tous les cours n’ont pas pu être donnés , explique Marc Lambillotte, directeur technique d’improvisation.be. Nous avons enregistré l’inscription d’une vingtaine d’écoles secondaires que nous entraînons durant l’année scolaire. Nous ne retenons que celles qui sont prêtes pour participer à la finale."

La finale a vu chacune des écoles disputer quatre matchs. À l’issue de ceux-ci, deux écoles étaient sélectionnées pour se disputer la finale. Durant celle-ci, le collège Notre-Dame de Basse-Wavre s’est imposé devant l’institut de la Providence, de Wavre. "Nous avons vécu une expérience merveilleuse de septembre à avril , indique Wendy Silva Machado, élève de cinquième année au collège maca. Tous les mercredis, Tony, notre coach, nous a appris à bien parler en public, comment se comporter. Au début, j’étais un peu perdue. Et puis, on se dit, on se lance. Cela m’a permis de découvrir ma passion. Je vais poursuivre." . "On nous avait proposé plusieurs options. J’ai choisi l’impro. C’était vraiment sympa" , ajoute Margot Mulder.

«Du tac au tac»

À l’issue de la journée finale, huit jeunes étaient étoilés. Ils gagnaient ainsi le droit de disputer le match de gala face aux coaches le 24 avril. Édouard Ducamp, lui aussi de Basse-Wavre, a été sélectionné. "Nous avons tous le même niveau dans l’équipe. Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de monde pour cette finale. Je fais du théâtre à l’école depuis que je suis tout petit. Ici, l’impro, c’est l’application de ce que j’ai appris au théâtre. L’impro développe en plus la créativité, c’est du tac au tac. Je ne suis pas quelqu’un de stressé mais, avec le public, c’était quand même impressionnant."