Le tourisme souffre encore du Covid en Brabant wallon

En trois chiffres, repris auprès de l’Office belge de statistique Statbel, voilà résumé l’impact impressionnant du Covid-19 sur le secteur touristique ces deux dernières années.

Lockdown, avions cloués au sol… Les restrictions du début de la pandémie ont mis ce secteur, comme d’autres, entièrement ou presque à l’arrêt. Entre le 18 mars et le 7 juin 2020, tous les établissements touristiques ont dû fermer, à l’exception des hôtels qui pouvaient accepter d’accueillir des personnes pour des séjours non touristiques. En avril 2020, 266 arrivées ont ainsi été enregistrées et 719 en mai de la même année, contre 29462 et 28683 les mêmes mois en 2019.

Ensuite, des mesures de fermeture d’établissements ou d’interdiction d’ouvrir leurs bars et restaurants les ont impactés au gré des vagues de l’épidémie, ce qui a continué à faire souffrir le tourisme.

Et les effets de la crise ne sont pas encore terminés. Les chiffres des arrivées sont toujours loin de ceux de l’ère pré-Covid. En janvier 2022, 12862 arrivées ont été comptabilisées en Brabant wallon contre 22079 en janvier 2020 ou 20375 en janvier 2019, même si c’est mieux qu’en janvier 2021 et ses 6582 arrivées.

Au niveau des nuitées, 507424 ont été comptabilisées en 2019 en Brabant wallon, 196377 en 2020 et 315261 en 2021. Les touristes ne passent donc pas de longs séjours dans la province. En moyenne, 1,6 nuit en 2019 et 2020 et 1,7 nuit en 2021.

Un Petit Poucet du tourisme mais une des provinces les plus impactées par la crise sanitaire

Au niveau belge, le Brabant wallon reste un Petit Poucet en matière de tourisme. L’an dernier, 11,012 millions d’arrivées ont été enregistrées en Belgique dont 182846 en Brabant wallon, dernière province en termes d’attractivité touristique, loin derrière la province de Namur (434682 arrivées en 2021), le Hainaut (443344 arrivées), le Brabant flamand (559444 arrivées), la Flandre orientale (832771 arrivées), Liège (853485 arrivées), le Luxembourg (870734 arrivées), le Limbourg (1,108 million d’arrivées) Anvers (1,251 million d’arrivées) et la Flandre occidentale, la plus prisée grâce à ses 65 kilomètres de côtes (3144307 arrivées). En 2021, la capitale a comptabilisé 1,331 million d’arrivées.

Toutefois, la province fut une des plus impactées par la baisse de touristes. Les arrivées y ont baissé de 40,83% entre 2019 et 2021. C’est Bruxelles qui a été la plus touchée (-66,02% d’arrivées), suivie du Brabant flamand (-58,61%), d’Anvers (-41,95%) et donc du Brabant wallon. Suit la Flandre orientale (-33,17%). Ce sont des provinces qui, en 2019, avaient attiré davantage les touristes étrangers que belges. Même chose pour la capitale où, en 2019, les touristes étrangers représentaient 76% des touristes qui y passaient au moins une nuit.

Les autres provinces, où les touristes belges sont majoritaires, viennent ensuite. Le Hainaut (-28,54% d’arrivées entre 2019 et 2021), la Flandre occidentale (-26,36%), Namur (-25,14%), Liège (-25,04%), le Limbourg (-21,94%), le Luxembourg fermant la marche avec une baisse d’arrivées entre 2019 et 2021 de 16,85%.

La revalidation prendra du temps

Précisons qu’en 2020, il n’y a eu qu’à Bruxelles où plus de touristes étrangers ont été enregistrés. Les touristes belges étaient majoritaires partout ailleurs, vu les restrictions liées au voyage tant pour entrer que pour sortir du pays.

En conclusion, on peut donc dire que la situation touristique s’est forcément améliorée entre 2020 et 2021 mais qu’on est encore loin des chiffres de 2019. Et les chiffres du mois de janvier 2022, les derniers disponibles, indiquent que la revalidation prendra du temps.