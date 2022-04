La grande fête de l’inclusion par le sport à Louvain-la-Neuve et Braine-l’Alleud du 25 au 28 mai

Thierry Zintz, nouveau président de Special Olympics Belgium. ©ÉdA

Les athlètes concourront dans seize disciplines différentes, sur les deux sites de Louvain-la-Neuve (Blocry) et Braine-l’Alleud, où se dérouleront les tournois de football, natation et netball. Les festivités débuteront le mercredi 25 mai par une cérémonie d’ouverture, lors de laquelle se déroulera l’allumage de la flamme olympique des mains de Jonathan Sacoor – athlète belge du 400m et 4x400m et parrain de cette édition 2022 – et de Micheline Vanhees, ancienne sportive très investie dans le mouvement Special Olympics.S’en suivront deux journées dédiées aux compétitions en elles-mêmes, avant une cérémonie de clôture le samedi 28 mai. "Des moments qu’on a hâte de vivre, l’excitation et l’impatience sont là, en même temps que le travail se poursuit pour tout mettre en place (NDLR: l’organisation recherche d’ailleurs encore des bénévoles) ."

Pour notre interlocuteur, cette édition sera aussi particulière. L’intéressé – brabançon wallon d’origine et professeur émérite à la faculté des sciences de la motricité à l’UCLouvain mais aussi ancien vice-président du Comité Olympique Interfédéral Belge (COIB), entre autres – était déjà membre de Special Olympics Belgium depuis 2017. Il y a dix jours, il en est devenu le nouveau président. "Je suis là pour poursuivre le travail énorme qui a été entrepris par toute l’équipe depuis des années, explique celui qui est aussi membre de l’Agence mondiale antidopage (AMA), présent dans des commissions du Comité international olympique (CIO). Un travail qui a permis de lutter contre les tabous et de les faire tomber. Une période révolue désormais, le but étant à présent de soutenir ces sportives et ces sportives en mettant plus que jamais l’accent sur l’inclusion. Et ces Jeux sont le plus bel outil pour y parvenir."

Infos: www.special-olympics.be