Terri Hoyoux et Grégory Baudin seront jugés par 6 femmes et 6 hommes

La cour d’assises de Liège a constitué mercredi après-midi un jury composé de six femmes et six hommes en vue de juger Terri Hoyoux et Grégory Baudin, accusés d’avoir commis le meurtre d’Anita Lekeu le 25 octobre 2019 à Wanze pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité. Les débats débuteront lundi à 9 h. Le procès devrait durer cinq jours.