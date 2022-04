Procédure disciplinaire et personnel insuffisant: l’aménagement du territoire brabançon ralenti

Il est vrai que la fonctionnaire déléguée du Brabant wallon, Nathalie Smoes, est en congé depuis un incident impliquant son compagnon survenu dans les locaux de l’administration à Wavre . Une procédure disciplinaire à l’encontre de la fonctionnaire déléguée est en cours suite à cet incident. Le compagnon de la fonctionnaire délégué a dû, lui, s’expliquer devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement électronique et physique. Le jugement sera prononcé le 6 mai.

Les problèmes posés par l’absence de la fonctionnaire déléguée, qui dirige normalement la direction extérieure de Wavre, ont été réglés, assure le SPW. "Un remplaçant assure l’intérim.Il a autorité pour signer les permis, explique le porte-parole du Service public de Wallonie. Le Code du développement territorial (CoDT) impose (pour les permis) des délais qui sont respectés par la direction territoriale de Wavre. Ces délais sont respectés."

Le fonctionnaire délégué décerne, ou pas, les permis sollicités par les pouvoirs publics.

«On peut comprendre la perception de lenteur»

Il est aussi chargé, avec ses équipes, de formuler des avis sur lesquels se basent les collèges communaux pour accorder ou non un permis sollicité par un privé. Et, là, "on peut comprendre la perception de lenteur qu’ont les Communes" , reconnaît le porte-parole du SPW tout en affirmant que le personnel présent fait son maximum pour assurer ses missions le plus rapidement possible.

La direction extérieure du SPW Territoire du Brabant wallon fonctionne, en effet, avec des effectifs insuffisants. L’absence de la fonctionnaire déléguée, même si un collègue a repris ses compétences, pèse donc sur le service. Il manque "plusieurs personnes", reconnaît le SPW sans préciser le nombre de postes vacants.

"C’est le cas dans la plupart des directions extérieures.Nous avons organisé de nombreuses campagnes de recrutement. Mais il est vraiment difficile de trouver des spécialistes en aménagement du territoire.Que les personnes intéressées n’hésitent d’ailleurs pas à déposer des candidatures spontanées."

L’aide aux Communes n’est pas la priorité n°1

En attendant de trouver les bons profils pour renforcer l’équipe wavrienne, celle-ci est obligée de fixer des priorités. L’urgence, ce sont donc les dossiers où des délais légaux sont à respecter. L’aide aux Communes vient après. Au grand dam de celles-ci. "Nous comprenons que les Communes voudraient bénéficier d’un autre service.Nous aimerions pouvoir le leur offrir."