Louvain-la-Neuve: le festival Tutmonda fait son retour, ce jeudi

Le kot-à-projet KPI (Kot Partenaires interculturels) organise ce jeudi 28 avril son traditionnel événement Tutmonda, annulé à deux reprises à cause de la pandémie. Plusieurs associations et kots-à-projet s’installeront sur la place de l’Université, à Louvain-la-Neuve, pour offrir à tout un chacun un festival haut en couleur et riche en activités.