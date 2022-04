Brabant wallon : les inscriptions en secondaire reprennent même s’il n’y a plus de places partout

En Brabant wallon, il n’est plus possible de s’inscrire dans 18 écoles ou implantations déjà complètes et dont les listes d’attente comportent, dans 7 cas, plus de 50 noms.

"Aujourd’hui, 109 élèves n’ont toujours pas d’école pour leur rentrée en secondaire, le 1er septembre prochain, constate le député wallon André Antoine (LE). Le nouveau décret n’a absolument rien réglé et les parents et leurs enfants doivent encore faire face à la frustration. La déception et l’angoisse restent entières."

Le Perwézien annonce qu’il interpellera la ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Caroline Désir (PS), ce mardi au parlement de la FWB. Il lui demandera de prendre des mesures urgentes pour créer de nouvelles places dans les écoles secondaires du Brabant wallon, et en particulier dans le premier degré.

"Je vais une nouvelle fois plaider pour que les écoles puissent, avec le soutien de la FWB, louer des locaux pour y installer des classes. Il s’agit de solutions d’urgence qu’il est toutefois possible de mettre en place d’ici septembre. Je pense que ce serait particulièrement utile dans l’Ouest du Brabant wallon."

André Antoine aimerait aussi que la Fédération Wallonie-Bruxelles mette des préfabriqués à disposition de la future école Père Damien à Genappe. "Ce projet patine aujourd’hui pour des questions de permis urbanistiques.Or, ce projet est défendu par tous.La FWB pourrait mettre tout de suite des pavillons préfabriqués en place, comme on l’a fait (à Perwez) pour Da Vinci."