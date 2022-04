"Les appartements remplaceront une batterie de garages qui avait été construite en 1977 lors de la construction des 129 logements dans la cité du Douaire, à Limal, explique Ludovic Duthoit, président du Foyer wavrien. À l’époque, ces garages étaient destinés aux locataires des dix-huit maisons du square de la Cité. Ces dix-huit maisons dotées d’une chambre ne bénéficiant pas de garage."

Ces garages sont aujourd’hui dans un état de délabrement avancé et le Foyer wavrien y voir l’opportunité d’y faire du logement plutôt que du parking, non nécessaire sur la placette et le clos.

"Les financements doivent être mis en œuvre pour la construction de nouveaux logements et pour assurer la pérennité du patrimoine et c’est le cas de ce projet, assure Ludovic Duthoit. Suite à la notification définitive du programme, l’étude du cahier des charges relative au marché de service global d’architecture a été finalisée et le marché a été passé par voie de procédure négociée sans publication préalable. Un jury de sélection mis en place par le conseil d’administration a déjà désigné l’adjudicataire du marché de service."

Le montant de la subvention régionale pour ce projet est de 506250€.