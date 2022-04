Son nom circulait déjà en février dernier quand la question était posée de savoir qui reprendrait, au sein d’Avenir, les finances communales actuellement chez Écolo. C’était un des gestes posés par les Verts pour restaurer la confiance avec ses partenaires de majorité, Avenir et PS, suite au psychodrame politique qui avait vu ces deux dernières formations vouloir former une nouvelle coalition avec OLLN2.0-MR avant de rétropédaler.

Les deux échevins Avenir, Benoît Jacob et Nadine Fraselle, ne souhaitaient toutefois pas reprendre ce portefeuille, déjà bien occupés avec leurs compétences. La présidente actuelle du CPAS, Marie-Pierre Lambert-Lewalle, qui aurait pu s’en occuper, n’était pas plus intéressée, d’autant plus que sa volonté, dès le départ de la mandature, était de passer le flambeau en cours de route.

C’est dans ce cadre-là que le scénario de confier le poste de président du CPAS et les Finances à Michaël Gaux s’est dessiné et vient d’être approuvé par la section locale d’Avenir.

Il faut savoir qu’un président de CPAS ne doit pas forcément être un élu. C’est le cas du président du centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et collaborateur parlementaire wallon: il s’était présenté aux élections communales de 2018, sans succès. Il connaît toutefois bien les rouages de la politique communale ayant été président de la section locale des Engagés (ex-cdH) dont il occupe actuellement la vice-présidence et en tant que membre du comité d’accompagnement de la majorité communale.

Et comme le président d’un CPAS peut recevoir des compétences scabinales et que Michaël Gaux a une formation en droit fiscal et finances publiques, il a les compétences pour reprendre les Finances.

Une pierre trois coups

Avenir fait donc d’une pierre deux coups et même trois puisqu’il prépare l’avenir en mettant cet habitant de Limelette de 36 ans sur le devant de la scène politique communale.

Les passations de pouvoir se feront telle une danse à trois temps. Mardi prochain, lors du conseil communal, Michaël Gaux reprendra le poste de conseiller du CPAS à Denis Heymans qui démissionne. Avant les grandes vacances, Marie-Pierre Lambert-Lewalle lui cédera la présidence du CPAS. Elle redeviendra alors conseillère du CPAS. Enfin, Avenir et Écolo vont voir comment assurer le transfert des Finances de Philippe Delvaux à Michaël Gaux.