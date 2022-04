L’opération permet en effet aux élèves du secondaire, qui ne sont ni à l’école, ni en vacances, de participer à des " stages citoyens dans le but de développer des projets porteurs de sens et de lien social".

Pour la 12eédition, les organisateurs aimeraient proposer jusqu’à 4000 stages. "On a ouvert les inscriptions mardi et après une journée, nous avions déjà 500 inscriptions et certains stages affichent déjà complet, explique Camille van der Bruggen, responsable du projet au sein de l’AMO La Chaloupe. Si la grande partie des stages se déroulent durant la période des jours blancs, certains se prolongent durant les vacances."

Pour les jeunes entre 12 et 21 ans et gratuits

Cette édition "Summer 2022" se déroulera en effet entre le 22 juin et 1er juillet mais aussi encore en juillet et jusqu’au 26 août.

Tous les stages, qui s’adressent aux jeunes âges entre 12 et 21 ans, sont gratuits et touchent des domaines d’actions et de formations aussi variés que les premiers secours, le permis B théorique, baby-sitting ou encore de l’autodéfense, etc. Les jeunes ont aussi l’occasion découvrir de nouveaux métiers (journaliste, vétérinaire, instituteur, boulanger, échevin, etc.), de participer à une action citoyenne (préservation de la biodiversité d’une réserve naturelle, animation sur le recyclage, accompagnement des personnes handicapées, etc.) et de découvrir une activité culturelle ou encore de pratiquer de nouvelles activités sportives.

"C’est un projet phare de la Province (NDLR: qui octroie un subside de 108000€ à la Chaloupe pour Délibère Toi et l’action CQFD) car il concerne la jeunesse , insiste Sophie Keymolen, députée provinciale en charge de la jeunesse. Au travers de ces différents stages, Délibère-Toi favorise le développement de comportements citoyens. L’opération développe aussi la curiosité, permet l’acquisition de compétences et crée des liens."

D’après une évaluation de 500 stagiaires, on apprend qu’ils sont inscrits par leurs parents en grande majorité. Les retours sont très positifs, selon les organisateurs. On apprend aussi que 60% des jeunes ont participé à l’opération pour acquérir des compétences et 40% pour occuper cette période creuse.

Des jeunes parmi les opérateurs

Pour s’inscrire, il suffit de passer par le site www.deliberetoi.be au travers lequel on se rend vite compte de l’offre importante et variée de stages.

De nombreux opérateurs sont fidèles mais l’offre s’étend aussi grâce à l’arrivée de nouveaux opérateurs qui peuvent être des parents comme Alexandra Strizzolo, maman d’ados à l’athénée de Jodoigne, et opératrice d’une animation "sophrologie".

"On a aussi des jeunes qui se lancent comme Louis, un jeune magicien de 15 ans qui propose une initiation à la magie des cartes, poursuit Camille van der Bruggen. L’offre de stages n’est pas figée et des opérateurs peuvent toujours se faire connaître pour encore étoffer l’offre."

Pour rappel, tous les stages sont gratuits.

Infos et inscriptions sur www.deliberetoi.be