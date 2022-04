Walibi: les riverains en recours contre le nouveau permis

Les riverains réunis au sein de l’ASBL Les Versants de la Dyle ont décidé d’introduire un recours à la Région wallonne pour trois raisons, détaillées par Philippe Platteau, et Benoît Thoreau, respectivement président et vice-président de l’ASBL.

Les cinq décibels supplémentaires qui fâchent

"Lors des 10 journées exceptionnelles par an accordées à Walibi, le nouveau permis autorise Walibi à augmenter de 5 dBA (décibels A) les valeurs limites de bruit imposées au parc dans des conditions normales. Or, le niveau (normal) est déjà difficile à vivre pour beaucoup de riverains. Ils demandent donc de ne pas dépasser cette valeur limite que ce soit pendant les journées normales ou exceptionnelles."

"Le nouveau permis autorise 75 dBA pendant l’heure au cours de laquelle se déroule le feu d’artifice. Son tir ne dure pourtant que 10 à 15 minutes et ensuite, le public quitte le parc , poursuivent Philippe Platteau et Benoît Thoreau. Afin d’éviter tout bruit excessif émanant d’une autre source que le feu d’artifice (animations musicales par exemple), les riverains demandent que la source sonore du dépassement de la norme de bruit applicable au parc pendant le feu d’artifice soit limitée strictement au bruit généré par les tirs."

Les riverains veulent plus de contrôles

Les riverains demandent aussi des contrôles plus réguliers du bruit généré par les attractions. "Hormis les trois mesures de bruit prévues en 2022 (avril, août et Halloween), le nouveau permis ne prévoit pas d’autres mesures pour les années suivantes, sauf après l’installation d’une nouvelle attraction, expliquent les président et vice-président des Versants de la Dyle. N ous considérons que trois campagnes de mesures annuelles sont nécessaires afin d’assurer un bon contrôle du fonctionnement du parc."