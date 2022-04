Première exposition Folon au Vatican : une fierté pour la Fondation Folon (La Hulpe)

Du 6 mai au 27 août 2022, la Fondation Folon explique qu’une "sélection de 80 dessins et aquarelles depuis les œuvres militantes de la jeunesse de l’artiste jusqu’aux grandes aquarelles des années 1980 et deux sculptures énigmatiques de sa dernière période" vont être exposés aux Musées du Vatican et plus précisément dans les petites salles de l’appartement Borgia, entre les chambres de Raphaël et la Chapelle Sixtine.

Folon. L’etica della poesia. Tra impegno civile, denuncia e speranza nell’uomo (Folon. L’éthique de la poésie. Entre engagement civil, dénonciation et espérance en l’homme) est le fruit d’une collaboration entre Stéphanie Angelroth, la directrice de la Fondation Folon, Micol Forti, la responsable de la Collection d’art moderne et contemporain des Musées du Vatican et Marilena Pasquali, la présidente du Centre d’Études Giorgio Morandi de Bologne qui était une amie de longue date de Folon et a fait le lien entre les deux institutions.

Si cette exposition inédite se prépare de longues dates, elle aurait déjà dû avoir lieu en 2020. "Elle devait ouvrir le… 17 mars 2020. Soit au tout début de l’épidémie de Covid. Elle a donc été postposée et on la voit enfin arriver" , se réjouit Donatienne de Vleeschauwer.

On sent l’enthousiasme et l’impatience dans la voix de la chargée de la communication de la Fondation Folon. "C’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine. Collaborer avec les Musées du Vatican est facile même si c’est très protocolaire et que tout prend du temps car tout doit être validé. C’est qu’on n’y fait pas ce qu’on veut. Mais c’est une très belle vitrine qui s’offre à Folon et à ses œuvres. C’est un musée prestigieux qui touche énormément de visiteurs venus du monde entier."

«Beaucoup ignorent qu’une partie de l’œuvre de Folon est dédiée à l’engagement civil et au combat contre les injustices»

C’est la première fois que le thème de l’éthique de la poésie sera abordé au travers de l’œuvre de Folon, indique la chargée de communication de la fondation.

Et la Fondation Folon de souligner que "l’activité d’illustrateur, de peintre et de sculpteur de l’artiste belge est appréciée de tous: son personnage au chapeau et manteau bleu, ses paysages oniriques sont teintés d’une poésie profonde, intense et visionnaire. Beaucoup cependant ignorent qu’une partie de l’œuvre de l’artiste est dédiée à l’engagement civil et au combat contre les injustices.

L’universalité du message de Folon constitue le propos central de cette exposition. Un engagement dont l’homme est la mesure, pour un monde à l’écoute des différences, pour les droits civiques et le respect

de l’environnement. Autant de thèmes auxquels l’artiste a consacré une grande partie de sa carrière.

Au-delà de la dénonciation, Folon s’oppose au renoncement et croit en l’homme. Pour lui – messager et artiste qui vit à la fois dans son temps et en dehors – l’ombre n’existe pas sans la lumière ou, à tout le moins, sans un espoir."

Cela se marquera dans l’exposition avec des œuvres qui parlent de l’angoisse d’un monde déshumanisé et d’autres qui véhiculent un message de paix, d’espérance et de générosité.

Les 22 aquarelles réalisées par Folon en 1988 pour le quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme à la demande d’Amnesty International seront aussi affichées au Vatican.

Le pape François visitera-t-il l’exposition?

Mais finalement, est-ce que le pape François viendra voir l’exposition? "Sa venue n’est pas annoncée publiquement, mais on espère qu’il viendra dans le cadre d’une visite privée. Mais nous ne sommes pas dans le secret du Dieu" , sourit Donatienne de Vleeschauwer.