Plus de 6,3 millions d’euros pour construire le stade régional de hockey à Wavre

Concrétiser ce stade régional de hockey devrait coûter 6,368 millions d’euros, dont 3,562 millions financés par la Région wallonne et un subside de 800000 euros de la province du Brabant wallon. Le solde est réparti entre la Ligue francophone de hockey et le Lara Hockey Club de Wavre, qui se partageront l’occupation du nouveau stade.

Pour la Région wallonne, localiser ce stade de hockey en Brabant wallon, où l’on compte huit clubs de hockey et plus de 7000 affiliés, était une évidence. Les nouvelles infrastructures, qui devraient être terminées pour mai 2023 – le cahier des charges a été lancé, les réponses sont attendues pour la fin du mois de mai 2022 – permettront d’accueillir des événements de hockey nationaux et internationaux.

La transformation du stade Justin Peeters a été conçue par un bureau d’architecture spécialisé dans les infrastructures sportives. Elle prévoit l’aménagement d’un terrain bleu "full water based" avec un système d’arrosage dernière génération, des tribunes proposant 4000 places fixes – en utilisant la tribune existante – avec des extensions temporaires à 10000 places lors de certains événements, un éclairage led allant jusqu’à 1400 lux, huit vestiaires équipés et deux vestiaires pour les arbitres, un espace horeca au sein de la tribune, des bureaux ainsi qu’une salle de fitness.