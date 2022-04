Les Amis de la chanson retrouvent leur public à Jodoigne

Il était un tantinet ému, Serge Crugenaire, ce samedi 16 avril, en présentant Les années bonheur , le premier spectacle des Amis de la chanson depuis trois ans. "Nous vous recevons aujourd’hui dans l’intimité avec un cabaret en version light, et nous reviendrons encore sur les scènes des Rendanges à cinq reprises en 2022 avec les chansons et les interprètes que vous aimez , a dit le président des Amis. L’an prochain, le show se verra élargi et renforcé."