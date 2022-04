Le Taxi Solidaire Hélécinois a livré 340 petits-déjeuners à Hélécine et environs

Et les retours sont tous positifs, pour ce copieux petit-déjeuner qui était composé d’un pain au chocolat, un pistolet et ses garnitures, un croissant, des céréales et du lait, un jus de fruits, un fruit, un yaourt et une tranche de cake pour la somme de 12,5€.

Grâce aux rentrées, le Taxi Solidaire Hélécinois pourra continuer son efficace service.