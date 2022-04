Des riverains des deux voiries concernées se plaignent en effet d’avoir été victimes d’inondations l’été dernier, au moment des intempéries qui se sont abattues sur toute la Belgique. Cette partie du village de Jauche ne fait pas partie des plus gros points noirs de la commune, mais une intervention a tout de même été votée au mois de janvier dernier afin de réaliser des travaux de prévention et ainsi éviter que le problème ne prenne de l’ampleur.

«Aménager une sorte de digue qui dirigera les eaux vers la voirie»

"Malheureusement, une captation des eaux, via la création d’une zone de rétention, n’est pas possible à cet endroit , souligne Hugues Ghenne, le bourgmestre. Ce que nous allons faire, c’est aménager une sorte de digue qui dirigera les eaux vers la voirie et non les habitations."

Les deux rues risquent de voir l’eau s’écouler et emmener de la boue. Mais le principal, c’est que les riverains ne soient pas directement touchés.

Une demande de permis va être introduite par les autorités communales afin de procéder aux travaux. Le chantier devrait commencer encore cette année. La couverture du sol est en effet favorable, ce qui pourrait ne pas être le cas en 2023, ce qui provoquerait alors des dégâts nettement plus importants pour les habitants de la rue de Namur et de la rue Renneau Fossé.

En janvier dernier, le bourgmestre avait affirmé "avoir été sensibilisé par les riverains. Nous nous sommes donc rendus sur place pour constater les problèmes avancés. L’eau coule dans les jardins et arrive parfois dans les habitations. La situation n’est pas dramatique, mais le problème existe depuis trente ans. Le souci avec les écoulements, c’est que tout le monde essaie d’envoyer l’eau chez son voisin. Ce n’est pas un dossier prioritaire, mais il est temps de le gérer."

Des subsides seront demandés à la Région.