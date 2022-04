Rue du Monastère - avenue Boulogne-Billancourt à Rixensart: le promoteur revient avec quasiment le même projet de 32 logements

Mais qu’est-ce qui a changé par rapport au dernier projet présenté en 2020 et qui avait été refusé par la Commune en 2021? Rien ou presque: il est toujours question de créer 29 lots destinés à la construction de 27 maisons unifamiliales et d’un immeuble de 5 appartements, le dernier lot étant non bâtissable, soit un total de 32 logements.

Il est prévu d’aménager des espaces publics et privés, soit une place, une placette et un verger public ou encore de créer trois bassins de rétention d’eau et des places de stationnement public, ce qui implique des élargissements ponctuels de l’étroite rue du Monastère.

Enfin, le projet inclut l’ouverture de voiries, à savoir une boucle carrossable, une connexion à la rue du Monastère et à l’avenue Boulogne-Billancourt ainsi qu’un sentier mode doux faisant la jonction entre les deux nouvelles voiries.

Des voiries publiques et non plus privées

La différence avec le projet de 2020 est là: les voiries réalisées seront publiques et non plus privées, souligne l’échevin de l’Urbanisme de Rixensart, Christophe Hanin (NAP-MR). "Pour le reste, le projet est copieusement identique à celui que la Commune avait refusé."

À l’époque, le promoteur avait été en recours auprès du ministre wallon de l’Aménagement du territoire, sans succès puisque Willy Borsus (MR) avait confirmé le refus du collège communal rixensartois.

La Commune espérait alors que le promoteur vienne se concerter avec elle. Doux rêve . "Il n’est jamais venu nous trouver , confirme l’échevin. Il n’y a aucune concertation autour de ce projet. Nous l’avions refusé pour différents motifs, dont une densité plus importante que celle reprise dans le schéma de structure communal ou le gabarit de la rue du Monastère qui n’est pas prévu pour un tel projet. Pour confirmer notre refus, le ministre s’était principalement appuyé sur le fait que le projet prévoyait la création de voiries privées et non publiques. Le promoteur présente donc le même projet avec, cette fois, des voiries publiques."

«Je ne comprends pas ces promoteurs qui tentent de passer en force»

Quelle attitude va dès lors adopter le collège communal qui est appelé à délivrer ou non le permis sollicité? "Le dossier doit encore être analysé mais je vois mal comment on pourrait l’accepter dès lors qu’il est substantiellement le même que celui que nous avions précédemment refusé. Je ne comprends pas ces promoteurs qui tentent de passer en force alors qu’on est ouvert au dialogue et à la concertation. Et ici, on sait bien que le site sera, un jour, bâti car il est situé en zone rouge (zone d’habitat). Mais on veut avoir notre mot à dire, ce qui n’est pas le cas actuellement. On n’est pas prêt, et les riverains non plus, à accepter n’importe quoi" , conclut l’échevin.

On l’aura compris, cela sent le refus du collège communal et un recours auprès du ministre régional. Le Conseil d’État sera-t-il ensuite amené à se prononcer sur ce dossier?

Vite dit

L’enquête publique concernant ce projet de lotissement se tient jusqu’au 2 mai. Le dossier, comprenant une étude d’incidences et une note complémentaire à celle-ci, peut être consulté au service Urbanisme de Rixensart pendant ses heures d’ouverture, de préférence sur rendez-vous (026541650 ou urbanisme@rixensart.be ).