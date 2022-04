Le styliste Bernard Depoorter va ouvrir une manufacture d’art hors du temps, chez lui, à Wavre

Avec ces 16 tonnes de matériel et outils divers, "nous voulons reconstituer un atelier d’époque et le faire tourner" , explique Bernard Depoorter. Pour cela, il souhaite encore acheter des chaises Thonet, emblématiques dans le domaine de la mode, des étuves qui permettent de cuire les couleurs et fixer les teintures… Il souhaite aussi faire fabriquer des châssis en bois pour travailler le tissu, ainsi que des porte-fleurs, supports en bois utilisés pour faire sécher les fleurs en tissu au fur et à mesure que l’on travaille.

Car tout ce matériel sera utilisé, Bernard Depoorter et Maryse Genet ayant bien l’intention de créer un musée "vivant", à Wavre, à l’hôtel du Cygne, la maison de famille du styliste: "Mes ancêtres étaient imprimeurs et je me retrouve, dans les mêmes ateliers, à imprimer sur de la soie" . Le but de cette nouvelle manufacture d’art: "Former les jeunes générations à la création de parures florales, faire naître des vocations, mais aussi innover…" Ainsi, si ces outils permettent de travailler la soie et le velours, il est également possible de s’en servir avec bien d’autres matières: plastique, pâte de sucre… "C’est une porte ouverte à l’infini!"

Redonner vie à un patrimoine unique

Seules cinq maisons dans le monde font encore de la parure florale artisanale, révèle encore Bernard Depoorter. Alors, la prochaine remise en service du matériel ramené de Charentes, ce sera "une résurrection!" , s’exclame Maryse Genet. "C’est aussiune responsabilité énorme" , enchaîne Bernard Depoorter. Car s’ils ouvrent la porte à l’invention, ces outils sont aussi la marque du temps passé, puisque les moules étaient modelés à partir de véritables végétaux.

Pour préserver et faire vivre ce patrimoine unique en Belgique, Bernard Depoorter et Maryse Genet ont lancé une plateforme de financement participatif, où chacun peut donner à hauteur de ses moyens. Ce mécénat grand public devrait permettre l’ouverture au public, dès le début de cet été, de ce "jardin d’acier" , comme aime à l’appeler Bernard Depoorter.

https ://www.crowdin.be/fr