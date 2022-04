Le chantier du nouvel échangeur à la sortie des Trois Burettes sur la N25 à Mont-Saint-Guibert débute ce mardi 19 avril

À coup sûr, dès la fin des travaux prévus pour la fin de cette année, il améliorera la mobilité à cet endroit particulièrement embouteillé le matin et le soir.

Possédant une centrale à béton au fond de la sablière toute proche, la société hennuyère TRBA a décroché le marché de 1,418 million€ HTVA. Celle-ci est spécialisée dans les travaux de terrassement, d’égouttage et de voiries.

Le chantier est financé pour 450000€ par la Sofico, maître d’ouvrage en partenariat technique avec le SPW Mobilité et Infrastructures, pour 268000€ par la Commune de Mont-Saint-Guibert et pour 700000€ par Renewi, ex-Shanks.

Dans le même temps, les revêtements de la N25 vers le rond-point de la Planche à voile seront réhabilités sur 500 mètres.

La sortie vers le nouveau rond-point sera aménagée de ce côté-ci du pont. ©ÉdA

Si chacun imaginait que la sortie serait réalisée avant le pont, il n’en est rien car le chantier a tenu compte du nouveau permis d’exploiter délivré à Renewi pour l’extension de la sablière. En guise de compensation, la multinationale britannique doit en effet aussi financer un rond-point à l’entrée de sa propriété, soit au début de la rue de la Petite Sibérie.

Pour emprunter cette nouvelle sortie, les usagers de la route devront d’abord passer sous le pont au bout de la rue des Trois Burettes et ensuite directement emprunter la sortie dans un virage serré. Ils déboucheront dans un nouveau rond-point qui leur offrira deux possibilités, tout en sachant qu’une troisième permettra le retour sur la N25. Il s’agira soit d’emprunter une bretelle vers la rue des Trois Burettes ou le parc d’affaires de l’Axisparc, soit d’accéder directement à la sablière de Mont-Saint-Guibert.

Pour désengorger le rond-point de la Planche à voile

Cette sortie existe déjà en venant du rond-point de la Planche à voile et en allant vers Nivelles, mais pas dans l’autre sens. Cette situation oblige les automobilistes et surtout les camions se rendant au Centre d’Enfouissement technique, à la sablière ou à l’inBW à poursuivre leur route jusqu’au rond-point pour faire demi-tour et emprunter la sortie vers l’Axisparc.

Une fois construite, la nouvelle sortie permettra donc de désengorger quelque peu le fameux rond-point de la Planche à voile, encombré quotidiennement aux heures de pointe. Mais pour fluidifier le trafic à cet endroit, un autre chantier devrait commencer fin juin.

Il s’agit du réaménagement complet de ce rond-point avec un échangeur à l’indonésienne. Concrètement, les automobilistes venant de la N25 pourront accéder à l’autoroute E411, et inversément, sans devoir s’arrêter, en empruntant une trémie creusée sous la N4.

En surface, un carrefour à feux remplacera l’actuel rond-point et facilitera la circulation sur l’axe Gembloux/Louvain-la-Neuve.

Un chantier en plusieurs phases

Afin de limiter l'impact sur la circulation, le chantier des Trois Burettes est réalisé en différentes phases:

Du 19 avril au 9 mai: phase préparatoire avec le déplacement des impétrants, sans aucune incidence sur la circulation.

De mi-mai à mi-août:

Sur la N25, la circulation sera réduite à une seule bande en direction du rond-point.

L’accès à la N25 depuis la rue des Trois Burettes en direction du rond-point sera fermé à la circulation, les usagers étant invités à poursuivre vers l’Axisparc.

Les poids lourds sortant du site de la sablière devront suivre la déviation vers la N25 en direction de Nivelles, de la N233 ou N238 afin de reprendre la N25 dans l’autre sens.

L’accès à la sablière restera assuré par une route asphaltée temporaire.

À partir de fin août:

La liaison entre la rue des Trois Burettes et, à la fois la N25 et l’Axisparc, pourrait être fermée. "Nous envisagerons la situation en fonction de l’évolution des travaux , précise le bourgmestre Julien Breuer. L’installation de feux et de circulation alternée est aussi possible."