Alec, vainqueur de The Voice

Alec, originaire de Braine-l’Alleud , a remporté la saison 10 de The Voice . Pour une fois, il a été plébiscité par le public, ce qui ne fut pas toujours le cas. Pour lui, c’est Valentine qui devait gagner le jeu. "Mais cette victoire est un plaisir, évidemment", sourit-il.

Des organismes marins bioluminescents se font artistes

L’artiste Mu Blondeau, doctorante à l’UCLouvain, expose ses dessins lumineux réalisés à l’aide d’organismes marins bioluminescents . À voir jusqu’au 5 mai au Forum des Halles à Louvain-la-Neuve.

Nicolas Tamigniau, futur bourgmestre de Braine-le-Château

Suite au décès d’Alain Fauconnier, Nicolas Tamigniau deviendra le prochain mayeur de Braine-le-Château . Il avait assuré l’intérim d’Alain Fauconnier durant quelques semaines avant son décès. "Tout le monde se sent hors du temps, tout cela s’est passé si vite… Nous n’arrivons pas à conscientiser que nous ne vivrons plus de réunions de travail avec lui" , exprime celui qui est encore le premier échevin Nicolas Tamigniau jusqu’à sa prestation de serment lors du conseil communal du mois de mai.

De précieuses chartes médiévales récupérées avec l’aide de la police de Braine-l’Alleud

Les Archives de l’État ont récupéré via la police de Braine-l’Alleud, des chartes et documents datant des XIIIeet XIVesiècles. Il s’agit de chartes et de documents datant du Moyen Âge qui avaient été proposés aux acheteurs intéressés par une maison de vente manifestement mal informée. Dans le cas précis de ces chartes, il n’est pas nécessaire d’établir que les documents ont fait l’objet d’un vol: il s’agit d’archives publiques, donc légalement et quelle que soit leur origine, elles appartiennent à l’État belge.

Le Furet du Nord va-t-il fermer?

À Louvain-la-Neuve et Namur, les employés des librairies Le Furet du Nord craignent une fermeture. La direction dément : "Je me demande d’où viennent ces rumeurs et je les infirme , nous assure le directeur général du groupe, Pierre Coursières. Oui, on connaît des difficultés avec nos deux librairies wallonnes, comme beaucoup d’autres librairies. Mais ça s’arrête là, il n’est pas question de fermeture."

Depoorter veut valoriser les outils anciens ramenés de Charente

Le styliste Bernard Depoorter va ouvrir une manufacture d’art hors du temps , chez lui, à Wavre. Avec le "trésor" qu’il a ramené de Charente, Bernard Depoorter souhaite en effet créer un musée "vivant". Pour cela, il appelle aux dons.

Maud de Koh Lanta va gravir l’Everest

Gagnante de la 20esaison de Koh Lanta (TF1), "la guerre des chefs", Maud Bamps (Grez-Doiceau) s’envole samedi pour le Népal où elle va s’attaquer à l’ascension de l’Everest, le plus haut sommet du monde (8848 mètres d’altitude). Son but: récolter un maximum d’argent pour CAP 48.