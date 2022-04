Vélos électriques partagés en Brabant wallon: l’inBW veut avancer malgré les bâtons dans les roues

Le Conseil d’État vient de suspendre l’exécution de la décision de l’intercommunale du 1er février 2022 attribuant le marché public à la société Billy, déjà active sur Bruxelles.

Ezee Europe et Unimobility, qui s’était unie pour répondre à ce marché, avaient en effet introduit un recours devant la plus haute juridiction administrative du pays pour contester la décision de l’inBW.

Le Conseil d’État a trouvé à redire sur celle-ci pointant un critère litigieux lié à l’évaluation de la capacité financière des soumissionnaires.

Dans l’arrêt, on peut lire que l’inBW a tenté de démontrer que l’intérêt des requérantes était "très hypothétique" car l’intercommunale "ne dispose pas des capacités budgétaires et financières à lancer le projet de mise à disposition du public de vélos au prix offert par les requérantes et ne pourrait dès lors pas lui attribuer le marché et devrait y renoncer une fois de plus" .

L’inBW faisait aussi valoir que le projet serait "probablement abandonné si votre Conseil devait en déclarer l’illégalité au regard de la procédure, des critères de sélection ou d’attribution mis en œuvre" .

Vu que le Conseil d’État a suspendu l’attribution du marché, l’inBW va-t-il abandonner son projet? "Il n’est pas question de l’arrêter , assure le président de l’intercommunale et bourgmestre de La Hulpe, Christophe Dister. Nous sommes en train d’étudier les différentes possibilités qui s’offrent à nous."

L’inBW pourrait se lancer seule dans le projet

Le président de l’inBW évoque notamment la piste de mener le projet seul, sans faire appel à un opérateur extérieur. C’est qu’il est plus que lassé des procédures de recours contre les décisions de l’inBW.

Un premier marché public avait été lancé en février 2020. Il ne fut toutefois pas attribué, les offres dépassant le budget estimé notamment. Il fut relancé en juillet 2020 et attribué en septembre de la même année à l’association Ezee Europe-Unimobility.

Mais Billy avait contesté la décision devant le Conseil d’État et l’inBW décida de la retirer avant de relancer un nouveau marché en décembre 2020. S’en est suivie une longue procédure qui a abouti à l’attribution du marché à Billy en février dernier.

Non retenu cette fois, le groupement Ezee Europe-Unimobility a attaqué cette décision. "C’est un scandale que ce projet d’intérêt public n’avance pas. Après deux ans de marchés publics qui font chaque fois l’objet de recours, l’option de mener à bien ce projet seul est une des pistes étudiées" , indique Christophe Dister.

L’idée du projet est d’offrir une alternative de mobilité et de combler un manque, "le TEC ne couvrant pas tous les besoins. L’objectif est notamment de permettre de relier une gare à un pôle d’activités économiques, à un centre commercial, à une gare des bus, à un site touristique, par exemple. Ce projet entre dans notre objectif transversal de décarbonation du Brabant wallon."

Phase test: 650 vélos dans 6 communes

Pour lancer le projet, il est question de mettre en service 650 vélos à assistance électrique dans 6 communes (Braine-l’Alleud, La Hulpe, Lasne, Rixensart, Waterloo et Wavre). Après une phase test, le but est de proposer ce service partout en Brabant wallon avec une flotte de quelque 1760 vélos à assistance électrique payants en libre-service.

Le modèle retenu est celui du "semi free floating", c’est-à-dire que les vélos ne sont pas attachés à des bornes mais doivent être pris et déposés dans des zones de stationnement prédéfinies. Pas question de laisser les vélos n’importe où, foi de localisation GPS.

Et pour s’assurer que la charge de la batterie est suffisante, les vélos sont monitorés en permanence. Quand la batterie faiblit, une équipe se déplace pour réalimenter le vélo.

"L’objectif était de lancer le service en juin. On va voir ce qu’on peut faire. En tout cas, on compte avancer cette année" , conclut le président de l’inBW.