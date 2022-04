Henricot 2: Court-Saint-Étienne sollicite un subside d’1,3 million

Xavier Marichal (Écolo) a épinglé le fait que la Commune allait revendre ces terrains au promoteur: " La Commune a prévu de revendre les terrains au prix où elle les a acquis, éventuellement majoré des frais de notaire. À charge pour le promoteur d’assumer le coût de la dépollution du site. La Commune va donc bénéficier de l’entièreté du subside . À quel projet le collège communal destine-t-il cette somme? Elle devrait permettre d’apporter une plus-value aux habitants actuels et futurs du centre. Y verra-t-on un espace partagé, la création d’un parc, d’une zone de loisirs, des infrastructures supplémentaires, scolaires par exemple? Avec plus de 1000 habitants annoncés pour les phases 2 et 3, il y aurait lieu d’utiliser ce montant pour le bien commun" .

Réponse du bourgmestre: "Les phases 2 et 3, c’est 250 logements et quelques maisons, donc pas 1000 nouveaux habitants" .

"Le chiffre de 1000 nouveaux habitants figure dans l’étude d’incidences" , a aussi relevé Xavier Marichal.

Subside injustifié, dit Oxygène

Dans un communiqué, le groupe Oxygène estime que la Région wallonne, dont les finances sont au plus mal, verse des subsides injustifiés à la Commune: "C’est un jeu de dupes. Le bourgmestre a signalé lors du conseil communal qu’il ne savait pas encore ce que la Commune ferait avec la somme. Avec tous les projets en cours, la population devrait s’accroître de près de 2000 nouveaux habitants endéans les trois ans. Lors de la délivrance des permis, il aurait été de bonne gestion de prévoir de nouveaux services pour accueillir les nouveaux habitants et répondre à leurs besoins".