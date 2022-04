–troupe théâtrale basée à Wavre– et l’ASBL waterlootoise Ohana Children organisent une chasse aux œufs solidaire dans le parc Nelson Mandela, à Wavre. Quelque cent kilos de friandises seront à ramasser. Diverses activités annexes (maquillage, coloriage…) seront également proposées aux enfants.

Cette chasse aux œufs, pour laquelle une participation est demandée, permettra aux organisateurs de récolter des fonds, lesquels aideront à financer des activités en faveur de l’enfance. L’ASBL Ohana Children offre en effet "des activités récréatives et des voyages aux enfants gravement malades ou porteurs de handicap et leurs fratries. Permettre aux enfants de sortir de leur quotidien souvent fort médicalisé est notre priorité" , peut-on lire en substance sur son site internet.

L’argent récolté dimanche prochain aidera aussi à financer la fête de la Saint-Nicolas qu’Ohana Chlidren et la Compagnie des 2 Lunes organisent chaque année conjointement. En 2021, cette fête avait réuni plus de 300 enfants.Tous avaient reçu un cadeau neuf et… personnalisé car "l’on fait bien attention à ne pas offrir une poupée Barbie à un adolescent de 14 ans" , sourit Vinciane Flossy, présidente du conseil d’administration de la Compagnie des 2Lunes, laquelle a pris l’habitude de soutenir, financièrement et en nature, différentes œuvres en faveur des personnes en situation de précarité, et notamment les enfants défavorisés.

Concrètement, pour la chasse aux œufs de ce dimanche, une participation de 5€ par enfant est demandée, et de 10€ pour deux enfants ou plus. Attention, l’inscription préalable est indispensableet se fait en écrivant un e-mail à info@ohana.today .