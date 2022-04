Lucie Valentine sort un clip coloré pour boucler l’aventure liée au premier album

L’artiste y propose une nouvelle version peps et "catchy" – avec une touche d’influences eighties – d’un titre qu’elle interprétait dans une version piano-voix sur son premier album. "C’est un single idéal pour enjouer le printemps et faire sourire les célibataires romantiques" , sourit la jeune femme.

Réarrangée par le producteur Nico d’Avell et le multi-instrumentiste Antoine Dandoy, la chanson à la mélodie entêtante laisse entendre une autre facette de la voix de l’artiste. "Le morceau exprime la désillusion de Lucie face à l’amour à l’ère des rencontres sur internet, jusqu’à ce que la situation bascule: un partenaire en particulier lui donne l’envie de considérer son histoire à la con comme une potentielle histoire en béton" , explique Valentine Croughs.

Du succès en radio en Belgique et en France

Une histoire à la con a en tout cas trouvé sa place sur les ondes puisque ce titre tourne actuellement sur une cinquantaine de (web)radios en Belgique et en France. "Il est aussi entré en playlist Spotify New Music Friday" , se réjouit l’artiste.

Le clip, haut en couleur et qui a déjà été vu près de 10000 fois sur YouTube, a été tourné à Bruxelles avec Marquise Productions dans les studios de la Fabrique 22A (qui ont vu passer Adèle, Stromae, Angèle, Roméo Elvis…). Il a été réalisé par Sophie De La Forêt. "J’ai contacté Sophie parce que l’univers rétro, glamour, pop et coloré de son compte Instagram a été un coup de cœur immédiat. Le résultat obtenu est le fruit d’une très belle rencontre et collaboration artistique."

Cette chanson a une signification importante pour la jeune femme. "Elle a été co-écrite avec les paroliers français Livia Phélizon et William Larqué, à Astaffort, en 2016, au tout début de mon projet, dans le cadre des Labos Chanson organisés par Francis Cabrel. Elle s’ouvre avec le vers qui a inspiré la moitié de mon nom de scène: “Salut, c’est moi Lucie”. Son réarrangement était une de mes envies pour clôturer l’aventure liée au premier album, un peu comme pour boucler une première boucle" , conclut Lucie Valentine dont l’album emmené par le single Veuve Cliquot est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming.

La La Hulpoise sera prochainement en concert dans le Brabant wallon: le 25 mai, à l’Espace Toots de La Hulpe et le 25 juin aux Fêtes de la musique de Court-Saint-Étienne.