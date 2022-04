À quelques heures de la finale de The Voice, Alec Golard est prêt à « juste kiffer le moment »

Un rien exténué par une semaine de répétitions intensives, le jeune homme aborde la phase finale de la compétition sans aucune pression. "Franchement, que je gagne ou pas, je serai heureux. Il n’y a plus de compétition entre nous à ce stade, nous sommes une grande famille qui vivons une aventure exceptionnelle.Je m’entends très bien avec les trois autres candidates (Maysha, Sékina et Valentine). Je serais honnêtement très heureux de les voir gagner autant que si c’était moi."

Lors de cette finale qui débutera à 20h20, Alec montera sur scène à trois reprises. Quatre s’il fait partie des deux derniers finalistes annoncés en milieu d’émission. "Je vais me produire dans un registre que j’aime bien mais un peu plus mouvementé que d’habitude, nous confie le Brabançon, élève à l’IMEP à Namur. Comme toujours, mon but sera de faire passerun message via les titres que j’interprète."

«Je ne m’y attendais absolument pas»

Seul garçon parmi les quatre finalistes, Alec Golard "ne redoute personne", insiste le Guibertin qui n’aurait jamais imaginé se retrouver à ce stade de la compétition. "Si on s’inscrit à The Voice, on doit être prêts à disputer une finale donc je le suis. Mais est-ce que j’aurais imaginé un jour être là? Absolument pas…me qualifier pour la finale la semaine passée a sans doute été la plus grande surprise de toute mon aventure."

Ce soir, dans le public, Alec pourra compter sur le soutien de sa grande pote, la Perwézienne Alice van Eesbeeck, elle aussi finaliste de The Voice Belgique l’an dernier. "Je l’ai invitée à venir assister à la finale. Elle ne m’a pas spécialement donné de conseil mais je sais que je pourrai compter sur son soutien ce soir.J’ai toujours un peu le trac avant de monter sur scène mais c’est un stress positif qui me pousse à donner le meilleur de moi-même."

Alec Golard succèdera-t-il à Jérémie Makiese ? Réponse ce mardi soir...

