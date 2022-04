Les Français du Brabant wallon votaient à Waterloo: beaucoup d’entre eux se disent déçus par la campagne présidentielle

Un leitmotiv sur les lèvres de plusieurs de ces électeursque nous avons croisés et auxquels nous donnerons ici des prénoms d’emprunt: cette campagne présidentielle est "compliquée". Et un qualificatif aussi, utilisé par plus d’unde ces Français de Belgique: "Bizarre" .

Pour ces électeurs, interrogés pour la plupart à leur sortie du bureau de vote, aucun des douze candidats en lice ne semble susciter un véritable engouement. D’ailleurs, plusieurs le disent, ils ont attendu la dernière minute pour se décider: "Juste avant d’entrer dans l’isoloir, on ne savait pas pour qui voter" , avouent trois jeunes gens d’une vingtaine d’années.

Francis, la trentaine: "En 2017, la campagne ressemblait à quelque chose et j’étais plus confiant, un parti me convenait, mais j’ai été déçu. J’espère qu’un jour le vote blanc sera pris en compte. Là, j’ai voté pour faire valoir mon droit" .

Marguerite dit à peu près la même chose: "J’ai voté par devoir civique et non par conviction, pour faire barrage aux extrêmes: je n’ai pas voté pour mais contre. Cette campagne est assez nauséabonde" .

«C’est du show, de l’émotion… C’est de la merde»

Le contexte international peut sans doute expliquer en partie la particularité de cette campagne présidentielle et le désintérêt plus ou moins marqué des Français à son égard, "au vu de la situation en Ukraine et du Covid" , souligne Armand en sortant du bureau. Mais cela ne fait pas tout, poursuit-il: "Les candidats se tirent plus dessus qu’ils ne font de vrais débats" . "C’est la campagne la plus lamentable à laquelle j’ai assisté" , enchaîne son voisin: "Avec quelqu’un comme Zemmour, le débat ne peut être que tiré vers le bas" .

Céline, très remontée, ne mâche pas ses mots: "Je suis désolée que [cette campagne] se passe comme ça: c’est du show, de l’émotion… C’est de la merde."

D’autres tout de même semblent ne pas perdre espoir, comme Mélanie: "La campagne est compliquée, oui, mais avec quelqu’un de valable, on s’en sortira" .