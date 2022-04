Attractions gelées à Walibi

Affluence très mitigée pour le parc d’attractions qui ouvrait ses portes pour la première fois de l’année. La météo a refroidi les ardeurs et gelé certaines attractions qui ont dû rester fermées .

Genappe veut recycler les cheveux

La Ville de Genappe veut récupérer les cheveux coupés chez les coiffeurs locaux. Genappe va entamer un projet pilote qui consiste à faire réaliser des boudins en cheveux pour absorber les hydrocarbures dans les rivières.

Deux ponts à placer en 7 jours

Durant une semaine, une centaine d’agents techniques d’Infrabel et de TUC Rail sont mobilisés à Nivelles, Lillois, Braine-Alliance, Braine-l’Alleud, Waterloo et Uccle Moensberg. Et le travail continue 24 heures sur 24 sur certains de ces chantiers clés. À Lillois, deux ponts de plus de 2000 tonnes doivent être placés .

Faux accident, vraie arnaque

Un message évoquant un terrible accident mortel est apparu mardi sur les réseaux sociaux aclots. Attention, c’est une dangereuse arnaque. La zone de police Nivelles-Genappe a mis en garde contre cette tentative d’hameçonnage publiée mardi sur Facebook.

La Défense fascine toujours

Le Beauvechain Air Base Day a attiré de nombreuses familles , ce mercredi. Elles ont pu voir une partie de ce que la Défense sait faire.

Alec en finale de The Voice

Toujours sauvé par sa coach, Beverly Jo Scott, jusque-là: le Guibertin Alec Golard a su conquérir les votants au moment le plus opportun pour accéder à la finale de The Voice.

Coline Camillle remporte le festival Propulsion

Dans la famille Meulemans que l’on ne présente plus dans le milieu musical, Coline et son frère François viennent de s’illustrer de jolie manière en remportant le Festival Propulsion .