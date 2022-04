Mont-Saint-Guibert: en finale de The Voice, Alec a retourné la tendance avec supplément d’âme (vidéos)

Alec Golard (23 ans), le Guibertin implanté durablement à Namur où il suit ses études de chant pop à l’IMEP (Institut royal supérieur de musique et de pédagogie), a eu trois nouvelles opportunités de marquer de sa signature vocale la compétition. Tout d’abord, c’est en scène avec Mustii qu’il s’est fait convaincant sur un titre électrique de l’acteur-chanteur.

Un peu plus tard, c’est seul sur le plateau qu’il a eu l’honneur des projecteurs. Sur Standing with you de Guy Sebastian, Alec a retrouvé un registre intimiste et épuré, émotionnel, dont il a le secret. Avec un fond qui lui tient à cœur comme il l’expliquait en amont de sa performance. " C’est un morceau qui me parle beaucoup, qui parle simplement du fait d’être présent pour les gens qui en ont besoin et qui se sentent seuls. Ce qui me fait peur, c’est l’ambitus vocal, qui va de mes très très graves à mes très très aigus, sans laisser de temps entre les deux. " Délicat puis peps, un moment hors du temps au final.

«Il a tapé ses notes de malade»

" Oh my god , analyse BJ. On vit ces moments suspendu entre stress et émerveillement. Je l’ai supplié de se laisser aller. " Ce qu’il a fait, de l’avis de la "mama". " Il a tapé ses notes de malade. "

Avant le verdict, BJ Scott a repris avec "ses" deux mecs, Raphaël le rockeur et Alec le crooner, une chanson qui dépote, en mode big band et break dance! Give it everything you got dans la version de Beth Hart et Joe Bonamassa: pas le genre de morceau habituel dans le formatage du télécrochet mais de quoi faire d’autant plus plaisir aux spectateurs, " Un vrai show à l’Américaine ", exulte Maureen Louys, la présentatrice. Pour une fois, on ne lui donne pas tort: pas d’exagération, c’est exactement ça.

Puis l’heure du dépouillement des votes est arrivée, conférant aux coachs le pouvoir de donner une petite (ou grande) avance au talent qui l’a le plus convaincu, le public complétant la jauge. Alec, lui, avait toujours été sauvé par sa coach. Cette fois, elle a donné l’avantage à son concurrent, Raphaël toujours aussi dévastateur. 55 pour lui 45 pour Alec qui a su inverser la tendance puisqu’il a été plébiscité par le public, pour la première fois, au bon moment, et a gagné sa place en finale.