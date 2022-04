Les finalistes des Trophées Incidences sont connus

La Province du Brabant wallon, qui organise les Trophées Incidences, vient de révéler le nom des 15 finalistes, à savoir Zafi Cycles, Chango et Eau de Vie, dans la catégorie entreprise; Terre ouverte, L’Epicyclette et Le Maillon, dans la catégorie association; La Ferme du Champs des Noces, CANBE et Beelgium, dans la catégorie agriculture; la Ville de Genappe – La mobilité douce, bECO et La régie autonome de la Gadale Étienne, dans la catégorie services public et éducatif; Cyclo Plat, Atelier Repepete et la Pépinière Sème la Vie, dans la catégorie porteurs de projet.