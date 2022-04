Une maison abattue au carrefour de Corbais

À Corbais, au carrefour entre la Nationale 4 et la rue de Corbais, la dernière bâtisse, au n° 179, vient d’être abattue. Non, ce n’est pas le début de l’aménagement d’un rond-point, ni la construction d’un nouvel immeuble à appartements. Il s’agit tout simplement de la société Lamp Twist, qui disposait de la demeure rasée, mais aussi d’un showroom un demi-kilomètre plus loin sur la Nationale 4, et qui va construire un nouvel espace showroom à cet endroit. Comme il est possible de le lire sur le site de cette entreprise guibertine, «ce tout nouvel espace sera dédié à la lumière et au design».