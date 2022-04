John Hooijschuur accueille cinq Ukrainiens chez lui, àChastre: «J’ai déjà trouvé un emploi pour le père»

Une histoire que le premier vice-président du Lion’s Club International Loris Sheehan a souhaité écouter de ses propres oreilles, en se déplaçant ce dimanche à Chastre.

"Lors d’une réunion du Lion’s Club à Paris, je leur ai expliqué que j’accueillais cinq réfugiés. Les autres membres m’ont applaudi. Pour moi, ce n’était rien d’extraordinaire. Je fais partie du Lion’s Club, c’est normal de rendre service à la population. Et le vice-président, qui sera président du Lion’s Club International l’année prochaine, a voulu me rencontrer. Mais pas au cours d’une conférence de presse à Bruxelles, il voulait venir chez moi. C’est évidemment un honneur."

Une délégation, avec des membres du Lion’s Club de Mont-Saint-Guibert, dont John Hooijschuur fait partie, s’est rendue dans la demeure du Chastrois."Un vendredi, je suis allé à Bruxelles avec un panneau: Je parle français, Ich spreche deutsch, I speak english et je veux accueillir une famille. L’idée, c’était d’héberger deux femmes et deux enfants, pour ne pas qu’ils se sentent seuls."

Et le Lion’s Club s’est chargé de lui envoyer les cinq Ukrainiens."Ils sont là depuis trois semaines. Les deux plus jeunes, âgés de 4 et 7 ans, ont été scolarisés à Blanmont. Normalement, sans leurs papiers, ça n’aurait pas pu être possible. Mais l’échevine Christine Brison (Écolo) a tout arrangé et a accepté. Le plus grand ne voulait pas trop, ses parents non plus. Finalement, l’école des Hayeffes (Mont-Saint-Guibert) a accepté de le prendre et il est revenu enchanté de sa première journée. Pour le père, je lui ai trouvé un emploi dans le bâtiment. Il m’a montré la maison qu’il a construite là-bas, elle est magnifique. Il aurait pu commencer, mais je préfère qu’il reçoive d’abord ses papiers. Ce devrait être le cas lundi en fin de journée, il signera son contrat en fin de semaine. Je voulais qu’il soit assuré."

La famille est en tout cas bien tombée chez le Néerlandais, très attentif."Tout le monde me dit qu’ils sont gâtés chez moi. J’ai en plus un ami du Lion’s Club de Jodoigne qui leur a prêté une voiture, pour qu’ils se déplacent. Ils sont allés se promener ce dimanche matin."

Le Brabançon wallon est également satisfait de la cohabitation."Qui se passe très bien,réagit-il.Ils sont très discrets. À 20h15, ils montent dans leur chambre, chacun a donc son intimité. Puis ils sont aussi très polis et respectueux. Moi, je dois m’adapter. Je suis habitué à vivre seul. Mais ça fait partie des valeurs du Lion’s Club aussi de s’adapter. Pour la communication, on utilise nos téléphones pour contourner la barrière de la langue."

Un bel exemple de prise en charge d’une famille ukrainienne par un hébergeur de la jeune province.