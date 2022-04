La poisse pour Walibi : des attractions gelées à la réouverture du parc

"La journée a été belle, malgré les températures annoncées", affirmait la porte-parole, Justien Dewil, samedi, au soir de la première journée de la saison.

Les températures presque estivales ont été remplacées par la neige, ce qui n’a évidemment pas fait les affaires du parc wavrien."Nous étions contents de pouvoir rouvrir, c’est un moment qu’on attend toujours avec beaucoup d’impatience. Et les visiteurs qui sont venus ont aussi passé une agréable journée."

D’autant plus que les files étaient absentes."La fréquentation n’a pas été très importante, elle était même plutôt basse pour une journée d’ouverture."

Même les attractions ont eu froid."Avec le gel, certaines attractions n’étaient pas disponibles en matinée, c’est assez fréquent. Le démarrage s’est donc un peu fait attendre, mais à midi, tout était opérationnel. Donc on peut dire que tous les visiteurs ont pu profiter de nos attractions phares."

Selon la porte-parole, à cette époque de l’année, la météo a en plus une importance particulière."On espère que la météo sera rapidement plus clémente. Quand les gens viennent pour Halloween par exemple, ils sont bien conscients que la journée ne sera probablement pas très ensoleillée. C’est l’automne. Par contre, pour l’ouverture de la saison, début avril, ils veulent profiter du beau temps. Sauf qu’il a fait très froid ce samedi. ça a forcément une répercussion sur les fréquentations. D’autant plus que le gel ne permet pas d’ouvrir toutes les attractions tôt le matin."

Pour rappel, un double arrêt du Conseil d’État, en février, avait annulé le permis de 2018, Walibi était contraint de se passer de ses nouvelles installations Horeca et attractions qui ont vu le jour après 2015, dont le Pulsar, Fun Pilote, Popcorn Revenge ou le Kondaa.

Heureusement pour les amateurs de sensations fortes et pour le parc d’attractions wavrien, les fonctionnaires techniques, délégués et des implantations commerciales de la Région wallonne ont octroyé un nouveau permis. Ce qui a rendu possible la réouverture normale de ce week-end.