Une rénovation expresse de l’ancienne clinique Derscheid pour aider les réfugiés

"Ce bâtiment, dit le pavillon Laënnec, appartient à la Région wallonne et il a été identifié comme site pouvant potentiellement accueillir des réfugiés ukrainiens,explique Eddy Quintart, le responsable du service technique de la clinique de la Forêt de Soignes.Depuis trois semaines, nos équipes sont à pied d’œuvre pour rendre le bâtiment plus confortable et conforme aux obligations en matière de sécurité. On a même installé le Wi-fi."

Malgré une façade peu amène, l’intérieur du bâtiment est dans un état de conservation relativement bon. Certains tournages de cinéma autorisés y ont laissé des traces de peinture d’un goût douteux, mais il a toujours été chauffé, et quelques pièces du premier étage servent encore occasionnellement aux équipes soignantes pour leurs réunions. Emmenée par sa directrice générale, l’équipe de la Clinique de la Forêt de Soignes - logée dans le bâtiment voisin -, a très rapidement montré de l’enthousiasme pour le projet:"Nous souhaitions aider, à notre échelle, le peuple ukrainien,souligne Pauline Verhelst, du groupe hospitalier SILVA medical.Outre la rénovation des locaux, nous avons également organisé une collecte de dons sur nos trois sites hospitaliers – clinique du Bois de la Pierre, clinique de la Forêt de Soignes et le centre gériatrique Scheutbos-, à laquelle les membres du personnel ont largement participé. Nous avons également fait un appel aux dons pour obtenir de l’aide matérielle afin d’aménager les locaux."

Même les patients ont pris les pinceaux

Un local est désormais rempli de vêtements prêts à l’emploi, jouets, vaisselle, électros… Les donateurs se sont bousculés: la Croix-Rouge, le Rotary de Bruxelles Sud, Win Télécoms, des membres du conseil d’administration… Après trois semaines de mobilisation, le séjour et les chambres du premier étage sont entièrement prêtes, équipées d’étagères, tables de chevet, lits et couvertures. Il manque encore du petit mobilier pour les deux autres étages. En tout, soixante personnes pourront s’établir dans cet hôtel de fortune.

©eda

Manuel Carvalho est technicien à la clinique depuis 1994. Avec ses collègues, il a abandonné ses tâches habituelles pour mettre ses compétences au service des futurs locataires:"On a presque fini, dit-il tout en forant pour placer une télévision dans un mur.Les sanitaires sont vétustes. C’est sans doute le plus difficile à régler. Mais on a reçu des douches de Van Marcke. Et les WC ne sont pas terribles mais ils fonctionnent. On a donné notre maximum et on est contents. C’est très motivant de travailler pour une bonne cause."

Des membres du personnel sont également venus prêter main-forte. Mieux, une vingtaine de patients de la clinique ont pris les pinceaux. Paolo Signorino, le responsable des ergothérapeutes a encadré ce projet."Nous travaillons avec ces patients sur la réadaptation à la vie quotidienne. Apprendre à repeindre un mur est une chose utile dans la vie et nous avons eu beaucoup de participants volontaires. Cela a remplacé un atelier menuiserie. Ils étaient heureux de se sentir utiles et ont hâte de voir arriver les réfugiés."

C’est le CPAS de La Hulpe qui devra inscrire les nouveaux arrivants dans ses registres. " Oui, mais pas les soixante. Certains viendront d’autres communes où ils ont été accueillis et ne seront pas inscrits chez nous, précise Christophe Dister, le bourgmestre.Pour ce qui est de savoir qui prendra en charge les coûts, des discussions sont encore en cours avec d’autres instances publiques."

Les premiers réfugiés arriveront probablement la semaine prochaine.

Pour toute proposition d’aide: laurence.fetu@silva-medical.be