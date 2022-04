La Maison des jeunes de Rebecq poursuit ses activités

En milieu de semaine, la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny a annoncé que le recours contre le retrait de l’agrément avait été refusé. En d’autres mots, plus de subside jusqu’à… nouvel ordre.

" Nous avons décidé d’introduire une nouvelle demande d’agrément,explique Justine Fulco, la présidente de l’organe d’administration.Il doit être entré pour le 30 juin au plus tard. L’administration a un délai minimum de trois mois, qui peut s’étendre avec des dérogations jusqu’à six mois."

La première inconnue, c’est de savoir si la réponse du cabinet sera favorable. C’est probable, vu les efforts consentis depuis plusieurs mois. De vrais changements ont été opérés au sein de l’association.

La deuxième inconnue, c’est la date des premiers subsides. Septembre 2022, au plus tôt? Janvier 2023 semble plus réaliste.

Du coup, la MJ de Rebecq devra encore puiser dans ses économies."Nous poursuivons les activités et notre programme, ajoute Justine Fulco.On tient encore le coup. Que ce soit l’OA, les jeunes et animateurs, tout le monde est motivé à poursuivre. La preuve c’est que nous avons introduit une nouvelle demande."

Pas question donc de suspendre l’association, en attendant le soutien financier."Vu que nous avons décidé de continuer, il faut propose quelque chose de qualité à nos jeunes, sinon ça ne vaut pas la peine. Un programme allégé? Non, ce n’est pas à l’ordre du jour. Nous sommes toujours dans une optique de diminuer nos frais de fonctionnement pour respecter le budget. Nous continuons dans la même optique et nous verrons jusqu’où nous pouvons aller."

Des collaborations pourraient s’intensifier avec le Plan de cohésion sociale, qui participe déjà un peu à la vie de l’ASBL.

Pour rappel, la commune contribue déjà financièrement, avec la mise à disposition du local et la prise en charge des frais d’électricité et de téléphonie. Difficile, avec un contexte économique tendu, de faire plus.