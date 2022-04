"Cela représente actuellement 9% de l’effort par rapport à l’ensemble de la Belgique, alors que le Brabant wallon constitue 4% de la population belge, notait le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, lors de sa communication au conseil provincial, ce jeudi.Le Brabant wallon répond très bien à la demande.Et fait même mieux que d’autres provinces.Pour le moment, les régions ou provinces qui reçoivent le plus de réfugiés sont, dans l’ordre, la région bruxelloise et les provinces de Namur et du Brabant wallon."

Le gouverneur a aussi fait savoir que seulement 20% des réfugiés ukrainiens sollicitaient l’intervention de Fedasil pour trouver un logement.

Gilles Mahieu n’a pas caché les problèmes rencontrés et notamment la différence entre le nombre de réfugiés annoncés dans une commune et le nombre de personnes arrivant réellement."Il arrive que certaines familles renoncent parce que, entre-temps, elles ont trouvé une autre solution.Ces personnes sont libres, évidemment", rappelle le gouverneur, tout en reconnaissant que cela pouvait poser problème dans les communes.

«Deux communes ont demandé à freiner»

Autre problème: la répartition assez inéquitable, pour le moment, entre communes. Il convient de mieux répartir les arrivées de réfugiés afin de permettre aux communes de bien les accueillir, a prévenu le gouverneur qui a fait passer le message à Fedasil et au ministère de l’Intérieur."Deux communes du Brabant wallon ont demandé à freiner parce qu’elles n’avaient pas le temps d’assumer la charge administrative, car tout le monde arrivait en même temps."

Mais, quelles que soient les difficultés rencontrées,"toutes les communes ont joué le jeu, se réjouit le gouverneur.Tout le monde cherche des solutions à son niveau sans vouloir charger le voisin."

Les communes ont aussi été sollicitées pour identifier des lieux pouvant accueillir des solutions d’hébergement collectif, comme c’est le cas à la clinique Derscheid (lire en page 17)."C’est compliqué, reconnaît Gilles Mahieu.On essaye vraiment de privilégier des lieux qui ne vont pas trop impacter la vie sociale, sportive, culturelle de la province. On essaye de privilégier des lieux directement exploitables, comme la clinique Derscheid ou une ancienne maison de repos qu’on doit encore visiter. On est en train de faire ce travail pour éviter de devoir éventuellement, un jour, réquisitionner un endroit où loger des réfugiés."