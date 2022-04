Assises du Brabant wallon: vingt-cinq ans de prison minimum requis contre Émilie Nieuwland

L’avocat général a indiqué dans son réquisitoire qu’il était par principe opposé à une peine à perpétuité, qui est un message de "non-espoir" pour les condamnés. Mais il a estimé que compte tenu de la gravité des faits, la peine devait se situer dans une fourchette de 25 à 30 ans de réclusion, 25 ans étant un minimum sous lequel il souhaite que les jurés ne descendent pas.

" Il faut prononcer une peine que vous estimez juste. Une peine chiffrée parce que c’est important qu’il y ait une échéance. Une peine de perpétuité, c’est envoyer un message de non-espoir. Même si les faits sont odieux, on juge une femme et retirer tout espoir à un être humain, c’est en faire un animal. Je suis opposé à cela", a indiqué l’avocat général aux jurés pour expliquer son opposition de principe à la peine à perpétuité.

Ce qui ne l’a pas empêché de requérir une peine qu’il a lui-même qualifiée de "lourde". L’avocat général a également estimé dans son réquisitoire que ce n’était pas la personnalité "borderline" d’Émilie Nieuwland qui explique les faits commis, et qu’il considère comme soigneusement organisés par l’accusée.

Pour lui, il s’agit d’une vengeance et le besoin continu de vengeance d’Émilie Nieuwland constitue un "facteur de danger pour l’avenir". D’où la peine de complémentaire de 10 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines requise en plus par l’avocat général, afin qu’une surveillance particulière soit exercée sur la Jodoignoise à l’issue de la peine principale.

Pour la défense, le comportement du psy de l’accusée constitue une circonstance atténuante

Après avoir entendu l’avocat général réclamer de 25 à 30 ans de réclusion contre Émilie Nieuwland, les conseils de l’accusée ont à leur tour pris la parole. Ils demandent une peine "équilibrée" pour leur cliente qui a été jeudi reconnue coupable d’avoir tué par empoisonnement Dimitri Henry, en juin 2020 à Jodoigne.

Ils ont suggéré à la Cour de retenir plusieurs circonstances atténuantes dont le comportement du psychiatre de l’accusée. À deux reprises, celui-ci a délivré des ordonnances d’atropine à Émilie Nieuwland. Y compris en juin 2020 alors qu’en février de la même année, sa patiente lui avait avoué qu’elle avait empoisonné une dame. On sait que c’est l’ingestion d’atropine qui a causé la mort de Dimitri Henry, l’accusée ayant versé deux flacons entiers dans la boisson de la victime.

Avant l’entrée en délibération des jurés et des membres de la cour sur la peine, Émilie Nieuwland a fait part de ses "regrets les plus profonds" sur les actes qu’elle a commis.

Dans leurs plaidoiries sur la peine, Mes Bastianelli et Bouchat, les conseils d’Émilie Nieuwland, ont demandé aux jurés de retenir plusieurs circonstances atténuantes. Notamment le parcours de vie difficile de leur cliente, ses troubles de personnalité et son absence d’antécédents judiciaires significatifs. Me Michel Bouchat, fustigeant le comportement du psychiatre qui suivait l’accusée depuis dix ans lors des faits, a demandé que cela constitue aussi une circonstance atténuante pour Émilie Nieuwland.

Il a relevé que ce professionnel avait accepté de prescrire de l’atropine à l’accusée en février 2020 et quelques jours plus tard, elle lui avait avoué avoir tenté d’empoisonner Caroline P., une dame qui était hébergée à l’époque par Dimitri Henry. Le psychiatre a entendu cette confession et n’a pas dénoncé sa patiente. Et en juin, il a accepté de délivrer à nouveau deux ordonnances qui ont permis à Émilie Nieuwland d’acheter deux flacons d’atropine. Ce sont ces deux flacons qui ont servir à tuer Dimitri Henry."Ce docteur a une responsabilité indiscutable dans le processus criminel. S’il avait refusé de délivrer ces prescriptions, Dimitri Henry serait encore parmi nous",a plaidé l’avocat.

La défense a également demandé à la cour de ne pas accéder à la demande de l’avocat général, qui voudrait qu’une mise à disposition du tribunal d’application des peines durant dix ans s’ajoute à la peine principale qui sera prononcée. La délibération sur la peine a débuté peu avant 13h.