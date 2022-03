Lucky Luke est de retour à Waterloo

Waterloo est très certainement l’une des communes les plus actives en matière de culture dans la Jeune province. Cinéma, théâtre, spectacle ou musique, tous les arts sont mis à l’honneur et ces derniers mois, c’est le 9eArt qui reçoit un peu plus d’attention. Après l’inauguration de plusieurs plaques de rues à l’effigie des plus grands auteurs de bande dessinée, c’est à présent le plus célèbre des cow-boys, créé par le dessinateur Morris (1923-2001), qui fait son retour à la maison.