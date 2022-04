Le procès d’Émilie Nieuwland (Jodoigne) devant les assises du Brabant wallon: coupable de l’ensemble de ce qui lui était reproché

A priori, les réponses ne devaient pas poser beaucoup de difficultés, sachant qu’Émilie Nieuwland est en aveu depuis la semaine dernière. Et que si elle avait semblé contester l’intention de tuer Dimitri Henry, ses avocats avaient indiqué mardi soir que leur cliente admettait aussi l’intention homicide. Encore fallait-il motiver les réponses à ces questions avec précision et la délibération, jeudi, a duré un peu plus de huit heures. L’arrêt rendu aux alentours de 18h30 confirme que les jurés ont répondu "oui" aux quatre questions sur la culpabilité. Dans sa décision, la cour d’assises a repris l’enchaînement exact des faits, suivant aussi le fil du raisonnement et des découvertes des enquêteurs à partir du 10 juin 2020, jour où le corps sans vie de Dimitri Henry a été retrouvé.

La peine, ce vendredi

L’arrêt rappelle que la mort avait été considérée comme naturelle mais qu’une circonstance particulière a attiré l’attention de la substitute en charge du dossier puis par la suite de la juge d’instruction. C’est un coup de fil du banquier de Dimitri Henry à la fille du Jodoignois qui a conduit cette dernière à se rendre chez son père, où elle a découvert son corps. Elle n’arrivait pas à le joindre et le banquier cherchait à le faire lui aussi, après le blocage d’un virement de plus de 20000€, considéré comme suspect, depuis le compte de Dimitri Henry vers un compte inconnu.

L’enquête a prouvé que ce virement avait pour bénéficiaire l’accusée, Émilie Nieuwland, qui se rendait chaque jour chez la victime. Vu les suspicions, une autopsie puis des analyses toxicologiques ont été ordonnées et ce n’est que des semaines plus tard qu’il est apparu que Dimitri Henry avait succombé après avoir ingéré une dose d’atropine… 27 fois plus élevée que la posologie.

À partir de là, les policiers ont découvert que l’accusée avait obtenu deux prescriptions de son psychiatre, le 9 juin 2020, pour acheter de l’atropine. Ils ont aussi trouvé une autre prescription semblable, datant du 10 février 2020, du même professionnel et pour la même patiente. Comme par hasard, ce jour-là, une Française temporairement hébergée chez Dimitri Henry avait été victime d’un grave malaise, qui a nécessité son hospitalisation.

Les analyses réalisées à l’occasion de ce passage de Caroline P. à l’hôpital ayant été par chance conservées durant plusieurs mois, elles ont pu être analysées dans le cadre de l’instruction. Et les experts y ont trouvé… une quantité non négligeable d’atropine.

Toutes les pièces du puzzle ont dès lors trouvé leur place. Il reste à la Cour, après le verdict de culpabilité de jeudi, à se pencher sur la peine à infliger à l’accusée. C’est le programme de ce vendredi.