Nivelles : les Récollets sur la liste des sept sites et monuments patrimoniaux les plus menacés d’Europe

Les Récollets, il y a quelques semaines, figuraient déjà dans une "short list" de 12 sites en péril, et il est désormais confirmé qu’ils figurent dans la sélection finale opérée par le "board" d’Europa Nostra, aux côtés d’un pont en Albanie, d’une cité-jardin à Paris, d’un palais à Cadix en Espagne ou encore d’une forteresse aux Pays-Bas.

"Ces sites sont menacés par la négligence, la démolition planifiée, un développement inadapté, l’impact dévastateur des catastrophes naturelles ou le manque de financement, indique dans un communiqué le président d’Europa Nostra, Hermann Parzinger.En publiant cette liste, nous souhaitons adresser un message fort de solidarité et de soutien aux communautés locales et aux acteurs du patrimoine qui se mobilisent pour sauver ces sites menacés."

On rappellera au passage que le site nivellois fait l’objet d’un bras de fer qui dure depuis des années entre le promoteur propriétaire d’une partie non classée de l’ancien couvent et le comité de riverains qui s’oppose à l’aménagement de logements sur place, en tout cas comme l’envisage le promoteur Lixon. Ce combat des opposants est activement soutenu par la filiale belge d’Europa Nostra. Europa Nostra Belgium vient par exemple de déposer une nouvelle demande de classement des lieux auprès des services de la Région wallonne.

Parmi les critères ayant présidé à la sélection des divers sites retenus figure leur importance patrimoniale mais aussi le"niveau d’engagement des communautés locales"pour sauver ces sites ou monuments.

"Des équipes d’experts représentant Europa Nostra et l’Institut de la Banque européenne d’investissement, ainsi que les organisations qui ont désigné les sites, évalueront chaque cas en rencontrant les principales parties prenantes, précise encore le communiqué.Ces équipes multidisciplinaires fourniront des conseils d’experts, identifieront les sources de financement possibles et aideront à mobiliser un large soutien pour sauver ces monuments patrimoniaux. À la fin du processus d’évaluation, ils formuleront et communiqueront un ensemble de recommandations pour l’action future."