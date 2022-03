Mont-Saint-Guibert : la centrale biomasse à nouveau à l'enquête publique

Ouverte le jour du printemps, elle se déroulera jusqu’au 19 avril. Il s’agit cette fois d’un complément à l’étude d’incidences introduit par l’auteur de projet et portant sur la dispersion des fumées et des polluants issus de la future usine de cogénération de Mont-Saint-Guibert.

Pour rappel, la Commune de Mont-Saint-Guibert et le parc d’affaires guibertin, l’Axisparc, ont introduit un recours auprès du gouvernement wallon et des ministres de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), et de l’Économie, Willy Borsus (MR), contre le permis unique (environnement et urbanisme) délivré par la Région. Entre autres, afin d’obtenir davantage de garanties concernant notamment les risques liés aux fumées et émanations toxiques.

"La qualité de vie de nos habitants et des employés des parcs d’affaires guibertin et néolouvaniste doit être garantie, martèle le bourgmestre Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion).La qualité de l’air ne peut être impactée par cet incinérateur qui, de plus, ne bénéficie en rien à la collectivité, l’énergie étant à destination privative de l’UCL. Il est difficilement compréhensible qu’un permis d’une telle ampleur ait pu être octroyé par la Région sur base du dossier initial et des études réalisées. La remise à l’enquête du dossier par le gouvernement wallon et la réalisation d’études complémentaires confirment le fondement de nos craintes.Les deux ministres vont devoir se positionner. La société demanderesse a réalisé une nouvelle étude de dispersion des fumées selon une autre technique que précédemment. Il s’agit d’une étude de modélisation plus poussée qui permet de connaître, avec plus de précisions, la teneur des retombées toxiques des fumées d’une cheminée qui, vu son implantation dans le trou de la sablière, à 35mètres de profondeur, dépassera le niveau du sol de seulement 5 mètres. Cet élément n’a visiblement pas été pris en considération dans la délivrance du permis. Or, on ne peut pas prétendre qu’une cheminée de 40m de haut ait le même impact sur son environnement si elle n’est en réalité située qu’à 5m du sol.

Au vu de tous ces éléments, il nous semblait impensable de voir ce permis délivré par les fonctionnaires régionaux. Le dossier du permis n’était pas complet et les études ne tenaient pas compte des composantes topographiques spécifiques."

Et du côté de l’Axisparc, il est souligné que"le sommet de la cheminée sera donc une dizaine de mètres plus bas que les bâtiments implantés le long de la N25".

À noter également que la ministre de l’Environnement rappelait récemment que"le Comité transversal de la biomasse insiste sur les tensions qui se font de plus en plus jour en matière d’accès et d’approvisionnement aux gisements de déchets-ressources que constitue le bois de type B".